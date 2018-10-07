農地變更解套 大甲龍泉里活動中心落成啟用

大甲龍泉里活動中心坐落於鄉村田間。（王文吉攝）

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台中市長林佳龍（右三）、立法院副院長蔡其昌（左四）、市議員吳敏濟（右二）、李榮鴻｛左三）等出席龍泉里活動中心落成剪綵儀式。（王文吉攝）
龍泉里活動中心占地寬廣，可容納約300人，滿足鄰里活動使用。（王文吉攝）
台中市長林佳龍與地方人士共同慶賀龍泉里活動中心落成。（王文吉攝）

台中市大甲區龍泉里活動中心經過都市計畫變更後，終於取得用地，並投入2700餘萬元經費，順利興建完工。台中市長林佳龍7日主持啟用典禮時表示，在縣市合併後，市府以社區營造理念規劃活動中心，結合長青學苑、社區關懷據點等多功能服務，希望強化社區功能，期待活動中心能成為當地居民的第二個「家」。

大甲區公所7日舉行龍泉里活動中心舉行落成啟用儀式，立法院副院長蔡其昌、市議員吳敏濟、李榮鴻、地政局長張治祥、大甲區長劉來旺及多位里長也到場感受「入新厝」的喜悅。

林佳龍說，近4年來，市府對於偏鄉投入相當多經費，以大甲區而言，有龍泉里、日南里、孟春里等里活動中心，結合各種長照服務及老人照顧，期待能成為當地居民的第二個家。

林佳龍表示，大甲區龍泉里活動中心原本是重劃農地，依都市計畫規定無法直接興建，但是他覺得地方的活動中心就像「家」一樣，提供非常多托老、托幼的功能與各種社區服務，因此市府進行都市計畫變更，取得土地之後，終於蓋成這一座坐落於鄉村田間、又大又漂亮的活動中心，提供龍泉里民及附近各里使用。

蔡其昌特別感謝林佳龍市長，為大甲爭取那麼多的建設，活動中心建造的過程，市長全包了，他承諾未來其他活動舉辦、基礎設備等，地方有需要，他就會努力為大家服務。

民政局指出，龍泉里活動中心由市府提供用地、重劃會出資、區公所規劃，興建經費2700多萬元，為地上1層樓鋼筋混凝土建物、樓地板面積227坪，完工後可容納約300人，滿足里內會議、休閒聚會等使用需求，並提供更多老人文康、社團活動及藝文展演等活動場所。

(中時 )

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