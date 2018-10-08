詐欺罪行刑度加重 台北刑大呼籲民眾勿犯罪觸刑

2018年10月08日 08:26 中時 謝明俊

組織犯罪防制條例於去年４月１９日及今年１月３日兩度大幅修正，刑度大幅增加後，台北市刑大指出，台北市警方於今年３月間破獲一個１０人詐騙車手集團，經移送檢方提出公訴後，台北地院於今年８月判決被告有期徒刑５年６之號至２年不等，並強制工作３年，刑期加重許多，警方呼籲民眾勿以身試法，免得後悔莫及。

台北市刑大指出，組織犯罪防制條例在去年4月19日及今年1月3日，兩度大幅修正，新增3人以上集團，實施強暴、脅迫、詐術，恐嚇為手段，或最重本刑5年以上之罪，所組成具「持續性」、「牟利性」的有結構性組織。發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者（詐騙主嫌及車手頭），最高可處10年以下徒刑、併科1億元以下罰金，參與者（機房成員、車手）5年以下徒刑、併科1000萬以下罰金，並於刑之執行前，令入勞動場所，強制工作，其期間為3年。

台北市警方追查一個詐欺集團，利用假冒公務機關、ATM解除分期付款等手法詐騙被害人共計7名，得手款項計941萬餘元。警方深入追查發現鄭嫌、李嫌、游嫌等人，於106年8月起加入詐欺集團，擔任尋覓、組織、聯繫車手的車手頭角色，負責發放工作手機門號並向車手收取贓款，再轉繳上手。

北市警方於107年3月底一舉查獲該集團幹部、車手頭、車手、共犯共計10人，依加重詐欺、組織犯罪防制條例移送臺北地檢署偵辦。本案經檢察官起訴後，於107年8月經臺北地方法院分別判處被告5年6個月及2年不等徒刑，並於執行前強制工作3年。

警方呼籲，詐欺犯罪修法後量刑加重，不再是高報酬代價輕的工作，國人切勿心存僥倖，加入詐欺犯罪集團，害人又害己。另詐騙集團常利用假冒公務機構、解除ATM分期付款及猜猜我是誰等手法詐財，民眾如接獲可疑詐騙電話，可立即撥打165反詐騙專線或向當地警察機關檢舉，共同防制詐欺犯罪。

(中時 )