桃園》陳學聖質疑市府動員、請客 張惇涵斥不實指控

市政建設說明會遭指動員還發米，市府反駁遭抹黑。（甘嘉雯翻攝）

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國民黨桃園市長參選人陳學聖（左）批市長鄭文燦利用市政建設說明送米及禮品。（甘嘉雯翻攝）

國民黨桃園市長參選人陳學聖指稱市府透過各種名義送米或動員參加活動，還淪為參選人造勢場合，另名無黨籍市長參選人吳富彤則是在臉書上痛批，自賣自誇，尋求連任的民進黨籍市長鄭文燦則是透過市府新聞處長張惇涵表示，這是不實指控；而無黨籍參選人楊麗環則是粉墨登場，參加新住民活動。

陳學聖陣營質疑，年底投票日將屆，撒錢的方式更加猖狂，動輒假借感恩餐會名義擺桌請客，補助市民3天2夜旅遊，白米也不惜重本從300公克發到2000公克，對忙於工作賺錢的市井小民來說，確實有點不公，畢竟這些錢都是來自人民的納稅錢，豈容如此揮霍。

對此，張惇涵表示，鄭市長是以平常心面對選舉，市府也是正常運作，不需要假借感恩餐會名義請客，也沒有補助市民3天2夜旅遊，正常的市政活動，也沒有個人的造勢，陳學聖把過去常用的手法套在現在的市政府身上，這是不折不扣的抹黑。

市府活動提供參簡單的伴手禮或是紀念品，張惇涵表示，這是行之有年的慣例，許多縣市政府也是如此，部分區公所或是局處活動，採用桃園的好米，行銷在地的農業，其實反而更具意義，反批陳常採取「不了解、不參與、不協助」的三不政策，甚至還在市府推動建設的時候，杯葛預算，抹黑批評。

(中時 )

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