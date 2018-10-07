跟進中油！台塑化本周油價凍漲

2018年10月07日 15:01 工商 彭暄貽

中油原本周一（8日）汽、柴油擬調漲0.5元，但考量近來油價漲幅大，擔心帶動物價上漲，決定自行吸收，油價不調整。對此，台塑化董事長陳寶郎也表達，將同步跟進，維持8日起單周價格不予調整原則，其後再視國際情況加以決定。

中油規劃把現行油價當成「天花板」，10月15日若根據相關機制計算油價仍上漲的話，中油會比照這次辦理，全數吸收漲幅，藉此平穩物價。

中油副總黃仁弘表示，凍漲機制以10月1日價格為上限，在此價格天花板之內，油價調整都將依照現行油價公式及平穩措施漲跌；亦即，期間若國際油價下滑，中油會直接將下跌價差反映給消費者，不會有將已吸收金額加以扣除回收的情況。惟油價調整觸及突破價格天花板，便會凍漲，凍漲期限暫時執行至今年底止。

中油5月起配合實施油價平穩機制，可在95漲超過30元時吸收25％漲幅，32元時實施下階段緩漲。過去6周國內油價合計汽油調漲每公升1.5元、柴油調漲每公升1.6元。以95無鉛為例，每公升31.5元已平了2014年10月20日當周油價，是近47個月的新高點。

依照油價公式跟油價平穩機制，本周汽柴油會若依公式再調漲0.5元，95無鉛汽油將將重新站上32元，是近48個月新高。由於本周油價「凍漲」，8日凌晨零時起各式汽柴油價格不變，92無鉛汽油每公升30元、95無鉛31.5元、98無鉛33.5元、超級柴油28.2元。

中油週日上午原根據油價平穩機制調整後，中油自行吸收0.7元，最終汽柴油漲幅為0.5元，新聞稿及相關資料均已備妥；沒想到中午時決策大轉彎，內部會議討論，決定全數吸收漲幅，直到午後才宣布油價不調漲。中油強調，「一切是以穩定為關鍵因素，跟政治無關」。

中油指出，近期國際油價受到美國禁運伊朗原油議題延燒及OPEC國家尚未同意增產情況下，市場憂心原油將供不應求，造成期貨市場的投資者大量買入期貨使油價大幅上漲，7D3B原油週均價自8月20日每桶70.61美元上揚至10月5日之83.72美元，在1個半月內上漲高達18.57％。許多貿易商認為今年底、明年初在冬季用油旺季來臨時，油價應會上揚至每桶100美元。

不過，長期而言，高油價將導致經濟衰退，產油國及OPEC並不樂見油價太高，目前認為每桶70~80美元為理想價位，因此若油價長期處於高檔，OPEC及俄羅斯勢將增產以緩和油價上揚的趨勢，油價回落至每桶80美元以下的機會相當高。

(工商 )