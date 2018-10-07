台中》為雙十國慶暖壽 盧秀燕偕同黨民代發送國旗貼紙

立委江啟臣（前排右五）、台中市長參選人盧秀燕（前排左五）在豐原北坑高舉國旗，為雙十國慶暖壽。（王文吉攝）

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王文吉
立委江啟臣發起北坑淨山健行活動，並發送國旗小貼紙給登山客。（王文吉攝）
登山民眾與盧秀燕、江啟臣等國民黨民代合影。（王文吉攝）

雙十國慶將至，國民黨立委江啟臣、台中市議員張瀞分及陳本添都會率服務處團隊一同到豐原北坑淨山健行，並發放小國旗貼紙慶祝國家生日。今年台中市長參選人盧秀燕也一同共襄盛舉，並向登山健行的鄉親問早道好，民眾也紛紛索取國旗當場貼上，為國家慶生。

豐原北坑一向是豐原鄉親的熱門健行地點，每年雙十國慶前，立委江啟臣都會率領服務處同仁前往淨山健行，除了希望能維持北坑美好的環境外，也鼓勵同仁有良好的健身習慣。 一行人一路爬到能夠遠眺台中市景的500高地，並高舉國旗為中華民國國慶「暖壽」。

江啟臣表示，這幾年下來，北坑的登山環境已經越來越好，不論是他爭取的登山步道或者是民眾自動發起的例行淨山團等，都讓這裡的環境更好。同時，也藉由這樣的活動為我們的國家慶生，希望台灣能夠更好。

台中市長參選人盧秀燕也特地到場，與鄉親打招呼並為國家慶生，往來民眾紛紛上前為她加油。盧秀燕說，台中擁有多條登山步道，不論是在市區或是山城地區，都深受民眾的喜愛，未來她也會持續的改善相關設施，讓喜愛登山健行的民眾擁有更好的環境。

(中時 )

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