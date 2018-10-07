想下飛機最快拿到行李 航空公司：這兩樣才是王道

2018年10月07日 15:30 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

出國旅遊除了等候登機，最花時間等待的就是提領行李。即使辦理快速通關節省排隊時間，卻往往被提領行李的速度卡住，必須等在行李轉盤邊。航空公司在處理行李時有何邏輯？到底有何撇步可早點拿到行李走人？傳說貼上易碎標籤的行李或較遲check in可早點拿到，是否當真？航空公司透露，搭乘商務艙以上艙，或成為航空公司會員才是王道。

坊間傳言，最快拿到行李的撇歩，例如登機口臨時托運、貼「易碎」貼紙、最晚Check In等作法，其實只能說僅供參考，未必可以奏效。

聯合報報報導，航空公司表示，行李櫃可裝設大約30至40件行李，為避免行李被壓壞，依處理慣例，會依重量順序堆疊，也就是說，較輕的行李會放較上層，卸載時從較輕行李開始，因就有機會較早出現在轉盤上。

不過，運送行李不可抗力因素多，有時的確最晚登機的行李有機會最早出現，但仍視行李排放的順序而定。

真正可以行李優先，還是取決於機票價位與是否為航空公司會員。航空公司透露，「只有搭高級艙等和成為會員是王道！」所有航空公司都會依照艙等和乘客的會員等級，分成2~3種行李標示掛牌，依照等級處理行李的優先順序。

至於成為航空公司會員，行李優先也依等級而有所不同。以長榮為例，鑽石卡、金卡的會員行李，就有機會優先於銀卡、綠卡會員出現。

其實，下飛機想最快拿到行李，最斧底抽薪的一招，就是將行李簡化到最少量，行李不托運、隨身帶上機，不僅省時又省錢，同時也能將丟失行李的可能性降到零。

(中時電子報)