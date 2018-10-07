高雄》永遠是民進黨天下？苦苓分析後驚：可能錯了！

2018年10月07日 15:28 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

高雄向來被視為民進黨鐵票倉，但今年國民黨推出的韓國瑜卻憑藉著個人魅力，始終緊咬民進黨參選人陳其邁，引發外界高度關注高雄這次是否會綠地變藍天。對此，知名作家苦苓分析後認為，若覺得高雄市永遠都是綠的天下，那很可能就錯了。他說國民黨若有夠強的候選人，且民調節節進逼，引起「非西瓜族」信心，又能夠重新凝聚在一起，「這時候一直在裝睡的西瓜，應該就會被惡夢驚醒了!」

苦苓在臉書發文指出，這次選舉出現一個有趣說法，就是派一顆西瓜去也會當選，意思是說在南部某些地區，因為綠營的基本盤遠大於藍營，所以民進黨不管派什麼人出來都會當選。苦苓也提及，在選戰中明顯占優勢的，往往採取「冷選法」，也就是不搶媒體版面、不辦大型造勢、不跟對方交手，最好是讓選民搞不清楚有誰在選，等到投票日進了投票所，看到是「西瓜」就在選票上蓋章，於是順理成章地當選。

「但是事實未必如此」。苦苓舉高雄市為例，大家都以為綠大於藍且大很多，綠的只要黨內初選獲勝，就可以穩了，而藍的不管派誰出來，都沒有希望當選，幾乎成了一個永遠打不過西瓜的「淪陷區」。

不過苦苓分析後認為，若認定高雄市從此以後永遠都是綠的天下，那很可能就錯了！他說國民黨如果有夠強的候選人不斷提出被討論的話題，又能搶佔全國性的版面而且民調節節進逼，引起「非西瓜族」的信心，點燃熱情，又能夠重新凝聚在一起，這時候一直在裝睡的西瓜，恐怕就會被惡夢驚醒了！

(中時電子報)