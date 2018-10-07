孩童竟受貿易戰牽連！美業者面臨產線大挪移

2018年10月07日 16:07 中時電子報 何宜玲

大人們狂打貿易戰，恐怕就連美國兒童的玩具也會受到牽連！小孩們喜歡的蜘蛛人、芭比娃娃和變形金剛公仔等玩具，恐怕都難逃高達25%關稅的魔掌。讓美國玩具業龍頭孩之寶(Hasbro)也開始增加中國境外生產的比例，打算從原本的30%提高到40%。

根據《南華早報》(South China Morning Post)報導，目前美國當地這些從中國進口的玩具商品，已經從9月24日開始徵收10%的關稅。很可能到明年1月1日就會再增加到25%的關稅。美國玩具協會聯邦政府事務部門副總裁蒙德(Rebecca Mond)表示，如果美國要對所有進口玩具徵收25%關稅的話，將會導致美國經濟損失108億美元。並讓美國人失去6.8萬個工作機會。

美國最大玩具經銷商、跨國玩具和遊戲公司孩之寶表示，事實上，近年來已經將越來越多生產線移出中國，大約有30%都轉移到中國以外的國家製造。而孩之寶董事長兼CEO戈德納(Brian Goldner)更表示，預計未來幾年內，中國境外生產的比例還會提高到40%。

孩之寶公司主要生產深受全球大小兒童喜愛的漫威(Marvel)和星際大戰(Star Wars)的人物玩具。目前在中國生產、進口到美國的玩具大約占整體65%。

根據美國國際貿易委員會(US International Trade Commission)的數據指出，玩具成品是去年從中國進口美國的第4大產品類別，總額高達122億美元。去年進口的最大類別是手機，總價值超過440億美元。

另據獨立市場研究公司歐睿國際(Euromonitor International)報告指出，美國去年的玩具和遊戲銷售額達2430萬美元，比過去5年成長15%。但是受到貿易關稅打擊，可能對該行業產生毀滅性的影響。

蒙德指出，每年在美國銷售的玩具中，有高達85%是在中國生產。她認為由於中國已經是很成熟的製造業基地，不容易被移動或取代。因此即使美國藉著提高稅率，希望將製造業引流回到美國本土，它所花費的成本依然高於留在中國生產。

儘管轉移供應鏈將會面臨諸多困難，部分公司仍採取觀望的態度。但是孩之寶已經率先發難、發揮領頭羊的作用。

(中時電子報)