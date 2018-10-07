同慶雙十 華航國慶花車A350 Q版飛機吸睛登場

華航國慶花車A350 Q版飛機吸睛登場。（圖：華航提供）

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張佩芬
今年華航國慶花車以「華航立翼全球行 紅梅出臺耳目新」為題。（圖：華航提供）
華航國慶花車在總統府前預演。（圖：華航提供）

107年雙十國慶花車遊行將於（10）日假台北市總統府前盛大展開，中華航空今年再度參與國慶花車盛典，亦為航空公司唯一代表。花車設計以穿雲而出的A350 Q版飛機為主角，展現華航最年輕、深具全球航太產業競爭力的機隊與遨遊世界的雄姿。

華航國慶花車以「華航立翼全球行 紅梅出臺耳目新」為題，傳達帶領旅人飽覽世界美景的意象，打造美、歐、澳三大洲知名景點，如紐約自由女神雕像、倫敦白金漢宮禁衛旗兵、雪梨歌劇院等，象徵代表國家的華航直飛世界各大城市，將臺灣的文化與特色推揚至國際每一個角落。

本次花車委由大葉大學造形藝術學系設計與製作，使用如萬代蘭、乒乓菊、火鶴、牡丹菊、康乃馨、鼠尾草等花材，搭配象徵華航的紅梅及鮮麗的花草，營造繽紛視覺色調，同時藉由花車上5名青春洋溢的華航空服員與隨車表演團體，共同傳達對「臺灣共好」的祝福。

中華航空自1987年開始參與美國玫瑰花車遊行，每屆花車設計皆兼具視覺美感及人文思維的溫度，且秉持企業永續環保理念，有口皆碑。今年配合國慶主題「2018臺灣共好」，期盼能帶領更多全球旅客探索臺灣，展開一場寶島花車視覺饗宴。想親臨華航國慶花車的民眾，可於10日至14日09：00 – 21：00前往中正紀念堂共襄盛舉。

(工商 )

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