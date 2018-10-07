台北公開賽》「李宗偉接班人」 奪冠 承諾會再來

2018年10月07日 15:47 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

2018 YONEX中華台北羽球公開賽男單冠軍戰，昨天在4強賽讓台灣現任男單一哥周天成三連霸夢碎的馬來西亞20歲選手李梓嘉，和日本選手武下利一激戰三局，第3局中後段李梓嘉拉開差距，最終21：17、16：21、21：11摘冠，打出大馬名將「拿督」李宗偉接班人的氣勢。

台北羽球公開賽曾被歸為黃金大獎賽系列賽，今年世界羽聯改變賽制，台北公開賽成為世界巡迴賽超級系列300級賽事，身高186公分的李梓嘉，賽後透露這是個人生涯最高等級賽事的冠軍，很開心能夠創下個人新高，但他不會因此自滿，畢竟自己還年輕，回去之後仍要持續好好訓練。

面對馬來西亞媒體看好成為李宗偉接班人，李梓嘉謙虛說：「國內希望有新的男單好手在李宗偉之後，持續未馬來西亞羽球努力，我被視為接班人壓力當然有，我就是做自己，不去想太多，最重要的還是要做好自己該做的，還要繼續加油。」

李梓嘉透露，接下來目標年底世界排名能衝進世界前30，明年以拚奧運積分為主，也希望能獲得超級系列750級和1000級的參賽資格，至於會不會再來台北挑戰，他笑說：「如果還是300級的，我肯定會再來！」

李梓嘉昨天和周天成打了歷時80分鐘、且內容不錯的比賽，體力也消耗許多，今天的對手武下利一昨天也是打滿三局，甚至3局拚到「丟士」才辛苦擊敗丹麥好手約根森，李梓嘉開玩笑說：「可能我們兩個4強賽都花費太多力氣，今天體力下滑，打起來拍數不多，擔心觀眾覺得有點無聊，部過能夠奪冠還是很開心。」

李梓嘉並說，馬來西亞有很多台灣小吃，而大馬選手其實到很多地方飲食都不成問題，這次來台他也是一到就去夜市品嘗美食，笑說有機會一定會再回來台灣比賽。

(中時電子報)