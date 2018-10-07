國民男星珍稀童年萌照曝光引暴動 猜猜「小花生」是哪個？

廖峻貼童年萌照讓大家猜看哪個是他，眾人直呼這題有夠困難！(取材自《報廢公社公開版》臉書、中時資料照片)

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中時電子報

秀場時代以「廖峻與澎澎」搞笑組合走紅、主演《施公傳奇》紅遍大街小巷的藝人廖峻，日前上街買東西被捕獲，妙回了一句「我花生」，這過程被拍下並上傳到臉書社團《報廢公社》引爆話題，廖峻也因此受邀加入社團，他近來不時在上頭發文貼照，儼然把《報廢》當作自己在網路上的家，每篇文隨隨便便都是上萬讚，個人魅力讓廣大網友折服，而日前他又在《報廢公社公開版》貼出珍稀童年萌照，要大家猜猜影中人哪個才是他，掀起一股猜謎潮。

以幽默對答在網路上暴紅一波的國民男星廖峻，日前又上《報廢公社公開版》po文，這次是張童年黑白照片，上頭有4個萌萌的小朋友，廖峻要大家猜猜看「那(哪)顆是『小花生』？」，珍稀照片一出果然不負眾望又是上萬讚，還引來千人朝聖大玩猜猜樂，有趣的是，4個小娃兒竟都被眾人猜了一輪，每個答案都有擁護者，讓網友直呼這題實在很困難，連左上角穿著洋裝的女孩都有人猜，理由是五官實在很相近，網友笑呼以廖峻的風格，不能排除男扮女裝的可能性。

面對這眾說紛紜，廖峻相當負責地親自上線回文，給出了答案：「左下吊帶褲是～小花生」，左下角小男孩穿著襯衫搭配吊帶褲、剪著西瓜皮瀏海，雙手帥氣插口袋，雙眼炯炯有神地向左看，看起來相當古靈精怪，跟眾人常見的廖峻風格一致，讓眾人直呼可愛，還誇他從小髮型就超潮，其中，沒變的是肉呼呼的嘴邊肉，「從少年到現在都一樣～」，實在是帥翻了！

(中時電子報)

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