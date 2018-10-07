MLB》先發必輸球 紅襪普萊斯寫難堪紀錄

2018年10月07日 15:56 中時電子報 盧品青

紅襪賽揚左投普萊斯(David Price)是個充滿悲劇色彩的偉大投手，7日對戰洋基失利，讓他成為大聯盟史上首位在生涯前10場季後賽先發都被打超過1分的投手，並且指派他擔綱先發的球隊必定吞敗，沒有人能夠在他退場之後逆轉勝。

名人堂投手藍迪強森(Randy Johnson)曾經陷入季後賽先發7連敗的窘境，但他隨後在2001年世界大賽率領響尾蛇擊敗洋基，勇摘世界大賽MVP。如今33歲的普萊斯歷經光芒、老虎、藍鳥、紅襪，連續10戰先發都害球隊輸球(9次敗投)，可以說普萊斯走到哪裡，球隊就輸到哪裡，他自己都不知道為什麼這麼倒楣。

普萊斯說：「我很難受，我們本來有機會2連勝聽牌，但我不會被打倒，也不會失去信心。我尋求下一次雪恥的機會。」總教練柯拉(Alex Cora)已有心理準備，普萊斯在第2局被打第3分之後他就果斷換投。

連紅襪自家芬威球場的「綠色怪物」也保不住普萊斯。洋基重砲賈吉(Aaron Judge)、桑契斯(Gary Sanchez)皆是右打者，他們兩人都把球拉打到左外野，雙雙飛越了綠色怪物，可見擊球力道之強。

「我的目標就是勝利，打贏世界大賽，一旦球隊有需要，我絕對全力以赴。」還好普萊斯鬥志堅強，仍然躍躍欲試。總教練柯拉也輕鬆地說，他相信普萊斯下一次先發可以回復正常。

(中時電子報)