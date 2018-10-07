MLB》先發必輸球 紅襪普萊斯寫難堪紀錄

紅襪左投普萊斯先發1.2局就被洋基隊打退場。（美聯社）

友善列印
中時電子報
盧品青

紅襪賽揚左投普萊斯(David Price)是個充滿悲劇色彩的偉大投手，7日對戰洋基失利，讓他成為大聯盟史上首位在生涯前10場季後賽先發都被打超過1分的投手，並且指派他擔綱先發的球隊必定吞敗，沒有人能夠在他退場之後逆轉勝。

名人堂投手藍迪強森(Randy Johnson)曾經陷入季後賽先發7連敗的窘境，但他隨後在2001年世界大賽率領響尾蛇擊敗洋基，勇摘世界大賽MVP。如今33歲的普萊斯歷經光芒、老虎、藍鳥、紅襪，連續10戰先發都害球隊輸球(9次敗投)，可以說普萊斯走到哪裡，球隊就輸到哪裡，他自己都不知道為什麼這麼倒楣。

普萊斯說：「我很難受，我們本來有機會2連勝聽牌，但我不會被打倒，也不會失去信心。我尋求下一次雪恥的機會。」總教練柯拉(Alex Cora)已有心理準備，普萊斯在第2局被打第3分之後他就果斷換投。

連紅襪自家芬威球場的「綠色怪物」也保不住普萊斯。洋基重砲賈吉(Aaron Judge)、桑契斯(Gary Sanchez)皆是右打者，他們兩人都把球拉打到左外野，雙雙飛越了綠色怪物，可見擊球力道之強。

「我的目標就是勝利，打贏世界大賽，一旦球隊有需要，我絕對全力以赴。」還好普萊斯鬥志堅強，仍然躍躍欲試。總教練柯拉也輕鬆地說，他相信普萊斯下一次先發可以回復正常。

(中時電子報)

台北羽球公開賽》「李宗偉接班人… MLB》先發好投助洋基扳平戰局 田…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。