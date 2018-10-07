金門》金城鎮長選舉激戰 李誠智天后宮誓師

2018年10月07日 15:57 中時 李金生

楊鎮浯帶領競選團隊站台，替李誠智加油打氣。（李金生攝）

熱情支持者搖旗吶喊，南門天后宮氣氛熱鬧！（李金生攝）

民俗表演團體「布馬陣」助威，預祝馬到成功。（李金生攝）

金門一級戰區金城鎮長選舉5搶1，國民黨提名李誠智今（7）日在數百位支持者吶喊中成立競選總部，縣長參選人楊鎮浯帶領競選團隊偕縣議長洪麗萍站台，誓言攜手改變金城鎮，打造亮麗新金門。

從縣議員轉換跑道的李誠智，選擇在南門天后宮口成立競選總部，由宗長李錫榮出任榮譽主任委員，主任委員為楊誠國、副主任委員李有忠，總幹事董華安。金門縣李氏宗親會也組成後援會，宗長李金贊等人出席加油打氣。

以「認真」、「樸實」為文宣主軸的李誠智，與楊鎮浯主打的「真實」形象訴求一致。國民黨期待他們2人分進合擊，打贏金城鎮長保衛戰，並成功挑戰無黨籍的陳福海縣長，完成讓金門藍天再現的目標。

楊鎮浯稱讚目前仍在金大進修碩士學位的李誠智，是一位不斷學習新知，努力打拚的鎮長好人才，強調自己在11月24日當選縣長以後，一定會全力支持他翻轉金城，聯手打造未來新金門。

因公赴台的國民黨縣黨部主委林芳旋，也以視訊連線方式，向鄉親推介李誠智認真、打拚，而且秉性忠貞，是值得鄉親託付重任的第一人選。

金城鎮現有人口4萬3000餘人，占全縣總人口的35％，一向是縣長選戰的指標區。年底鎮長選舉共有國民黨提名的李誠智、前副議長歐陽彥木、前金酒公司協理吳伯揚、建設公司負責人許燕輝和留美學人許丕肯等5人參選。

金城鎮南門里是許氏宗親聚居的區域，李誠智在信仰中心天后宮口舉辦造勢大會和成立競選總部，頗有誓師揮軍挺進，與主要對手許燕輝一決高下之意，引起鄉親矚目。

日前搶先與北門里長許績才成立聯合競選總部的許燕輝，今早則偕另一半在城區挨家挨戶拜票，並與帶隊打掃環境的東門里長蔡祥坤和社區婆婆、媽媽們合影，也有一些互別苗頭的味道。

另位候選人歐陽彥木則現身縣長參選人洪和成在「華僑之家」的後援會茶會中，全島政經中心所在的金城鎮長選舉，已快速加溫中。

(中時 )

許燕輝（前左）偕北門里長許績才（右）上街拜票。（李金生攝）