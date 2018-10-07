MLB》先發好投助洋基扳平戰局 田中將大點出關鍵

2018年10月07日 15:58 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

洋基隊7日在田中將大5局失1分的好投幫助下，以6比2擊敗紅襪隊，在美聯分區系列賽形成1比1平手。田中自認此役已盡力表現到最好，他指出，除了指叉球有投出水準，以往的季後賽經驗對他也有很大幫助。

田中將大此役5局使用78顆球，被擊出3支安打包含1發全壘打，投出4次三振與1次四壞保送，僅失1分為責失分，收下季後賽第3勝（2敗），季後賽自責分率只有1.50。洋基總教練波恩(Aaron Boone)說：「田中今天投球相當有效率，這5局的投球內容對整場比賽影響很大，也讓球隊留在有利的位置。」

雖然7日田中將大繳出好表現，不過在季後賽之前的2場先發，他只投完4局就退場，一共失掉8分責失分，談及此役表現截然不同的關鍵時，田中表示：「與那2場比較，今天我的指叉球很穩定，這跟之前很不一樣。」

去年季後賽，洋基與印地安人在美聯分區系列賽碰頭，田中7局只被擊出3支安打沒有失分收下季後賽首勝，隨後洋基在美聯冠軍戰遭遇太空人隊，田中2次先發，首戰6局只失2分繳出優質先發，可惜打線熄火，田中承擔敗投，第5戰7局只被擊出3支安打無失分，再收勝投。

去年田中將大在季後賽3場先發出賽，20局被擊出10支安打，投出18次三振與3次四壞保送，僅失2分皆為責失分，自責分率僅有0.90。

除了指叉球發威，田中將大認為以往的季後賽經驗也讓他成熟不少，「去年季後賽的經驗對我幫助很大，回顧之前的比賽，來思考如何面對場上的情況，不只讓我在季後賽能家沈穩應戰，對例行賽也很有幫助。」

(中時電子報)