MLB》先發好投助洋基扳平戰局 田中將大點出關鍵

洋基隊田中將大此役5局僅失1分。（美聯社）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

洋基隊7日在田中將大5局失1分的好投幫助下，以6比2擊敗紅襪隊，在美聯分區系列賽形成1比1平手。田中自認此役已盡力表現到最好，他指出，除了指叉球有投出水準，以往的季後賽經驗對他也有很大幫助。

田中將大好投領軍 桑契斯雙響炮轟垮紅襪

田中將大此役5局使用78顆球，被擊出3支安打包含1發全壘打，投出4次三振與1次四壞保送，僅失1分為責失分，收下季後賽第3勝（2敗），季後賽自責分率只有1.50。洋基總教練波恩(Aaron Boone)說：「田中今天投球相當有效率，這5局的投球內容對整場比賽影響很大，也讓球隊留在有利的位置。」

雖然7日田中將大繳出好表現，不過在季後賽之前的2場先發，他只投完4局就退場，一共失掉8分責失分，談及此役表現截然不同的關鍵時，田中表示：「與那2場比較，今天我的指叉球很穩定，這跟之前很不一樣。」

去年季後賽，洋基與印地安人在美聯分區系列賽碰頭，田中7局只被擊出3支安打沒有失分收下季後賽首勝，隨後洋基在美聯冠軍戰遭遇太空人隊，田中2次先發，首戰6局只失2分繳出優質先發，可惜打線熄火，田中承擔敗投，第5戰7局只被擊出3支安打無失分，再收勝投。

去年田中將大在季後賽3場先發出賽，20局被擊出10支安打，投出18次三振與3次四壞保送，僅失2分皆為責失分，自責分率僅有0.90。

除了指叉球發威，田中將大認為以往的季後賽經驗也讓他成熟不少，「去年季後賽的經驗對我幫助很大，回顧之前的比賽，來思考如何面對場上的情況，不只讓我在季後賽能家沈穩應戰，對例行賽也很有幫助。」

(中時電子報)

MLB》先發必輸球 紅襪普萊斯寫難… 韓職》王維中遭「背靠背」炮轟 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。