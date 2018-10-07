白晝之夜侵害文資團體人權？ 北市警局今澄清

第三屆白晝之夜於昨晚登場，但今卻傳出活動現場有許多警察包圍文資團體，侵害人權。（主辦單位提供）

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中時
謝明俊

台北文資環境守護環境聯盟指控北市文化局為恐有文資團體在白晝之夜活動上出現陳抗，指示北市警中山分局打電話給數名文資團體成員，並在活動現場動員20多名警力包圍4名文資團體成員。台北市警局則於今(7日下午3時30分澄清說明並未限制蕭某民眾行動自由。

台北市政府所主辦的白晝之夜活動，6日在中山北路登場，今年是第三屆，去年在台大舉辦時，就遇到文資團陳情抗議。據台北文資環守護聯盟成員蕭文杰7日在臉書上貼文指出，今年舉行活動前一天，中山區警察致電給數名文資團體成員，表示「奉台北市文化局命令」調查有無抗議活動，現場更動員20名左右警力包圍4名文資團體成員，幾名文資團體成員在現場拍照也被警察錄影蒐證，蕭文杰認為北市府此舉「侵害人權」。

針對蕭文杰臉書報導，警方限制陳抗分子行動自由，台北市警局特別於七日下午3時30分發布新聞稿澄清絕無此事！

台北市警局表示，市警局配合主辦單位文化局，負責本次白晝之夜活動維安工作。活動前，文化局工作人員看到文資團體相關消息同步告知市警局，文化局人員與蕭姓民眾在活動現場溝通時，市警局確有派員警前往瞭解，以防範突發事故發生，但並未妨礙蕭民行動自由。

市警局說，白晝之夜今年是第三屆，由於去年在台大舉辦遇上文資團體抗議事件，文化局事前表示，不希望有未受邀請團體或民眾前往滋擾，影響其他民眾觀賞表演的權益及活動的正常進行，使得活動失焦。因此，市警局針對本次活動依據SOP負責維安工作，同時維護所有民眾觀賞活動的權益，而不受干擾。

市警局澄清，有關蕭姓民眾的行動自由，六日晚間蕭某活動自如，警方並未予以干擾或限制，特予嚴正澄清，警方重申秉持尊重民眾參與文藝活動自由，希望陳抗活動勿干擾一般民眾參與正常活動的權利。

(中時 )

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