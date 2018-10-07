嚴德發視導聯合戰備任務月示範觀摩

國防部長嚴德發今日視導第三作戰區戰備任務訓練「地空聯合作戰」示範觀摩。圖軍聞社提供

友善列印
中時

國防部長嚴德發今日視導第三作戰區戰備任務訓練「地空聯合作戰」示範觀摩整備情形，要求各級指揮官應帶著敵情練兵，發揮聯合作戰效能，隨時磨練聯合情監偵及指揮、管制、通信能力，戮力做到「捍衛國家、守護人民」的國軍核心價值。

嚴德發上午由陸軍司令王信龍上將及國防部相關聯參陪同，前往陸軍第601旅視導。

位在桃園龍潭的陸航601旅舉行地空聯合作戰演訓，附近住家清晨被凌空的戰機與攻擊直升機引擎聲驚醒，遭批是擾民；一位軍方官員說，國軍演訓所發出的聲響一定是常態，因此從明年起，國軍各部隊的駐地，即會依據部隊特性先行進行小部隊操演，操演範圍一定是在營區附近的鄉鎮，就是要讓附近城鎮的居民了解，習慣，逐漸讓民眾了解國軍的勤訓精練，是要保衛國家、守護家園。

軍方官員說，部隊走出基地演訓，有些民眾會給予稱許和鼓勵，讓官兵相當感動。

另國防部決定自明年起，將國軍現行每年實施一次的「戰備月」，提升至每季實施一個月；一位軍方官員說，海、空軍平時即戰時，執行巡弋任務即是進入戰備狀態，因此，戰備月訓練重點陸軍。

據了解，軍方內部認為，海空軍的戰機與軍艦，一個航行在海上，一個在空中，裝備絕不會也不能出問題。有問題，就飛不起來了。而陸軍的裝備多，都在地面，如果都放在基地，不拉出來跑，能不能跑，能跑多久，都是個問號，以後戰備月勤訓，就算車子壞了，在陸地上也不會有立即的安全顧慮，並藉此了解實際的戰力。

(中時 )

南韓海軍三艘艦艇下月訪日佐世保…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。