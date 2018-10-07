嚴德發視導聯合戰備任務月示範觀摩

2018年10月07日 16:15 中時 呂昭隆

國防部長嚴德發今日視導第三作戰區戰備任務訓練「地空聯合作戰」示範觀摩整備情形，要求各級指揮官應帶著敵情練兵，發揮聯合作戰效能，隨時磨練聯合情監偵及指揮、管制、通信能力，戮力做到「捍衛國家、守護人民」的國軍核心價值。

嚴德發上午由陸軍司令王信龍上將及國防部相關聯參陪同，前往陸軍第601旅視導。

位在桃園龍潭的陸航601旅舉行地空聯合作戰演訓，附近住家清晨被凌空的戰機與攻擊直升機引擎聲驚醒，遭批是擾民；一位軍方官員說，國軍演訓所發出的聲響一定是常態，因此從明年起，國軍各部隊的駐地，即會依據部隊特性先行進行小部隊操演，操演範圍一定是在營區附近的鄉鎮，就是要讓附近城鎮的居民了解，習慣，逐漸讓民眾了解國軍的勤訓精練，是要保衛國家、守護家園。

軍方官員說，部隊走出基地演訓，有些民眾會給予稱許和鼓勵，讓官兵相當感動。

另國防部決定自明年起，將國軍現行每年實施一次的「戰備月」，提升至每季實施一個月；一位軍方官員說，海、空軍平時即戰時，執行巡弋任務即是進入戰備狀態，因此，戰備月訓練重點陸軍。

據了解，軍方內部認為，海空軍的戰機與軍艦，一個航行在海上，一個在空中，裝備絕不會也不能出問題。有問題，就飛不起來了。而陸軍的裝備多，都在地面，如果都放在基地，不拉出來跑，能不能跑，能跑多久，都是個問號，以後戰備月勤訓，就算車子壞了，在陸地上也不會有立即的安全顧慮，並藉此了解實際的戰力。

(中時 )