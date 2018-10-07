不給糖就搗蛋！10／28「萬聖遊俠西門搗蛋趣」活動嗨翻南台灣

2018年10月07日 16:27 中時 徐力剛

「斷裂手指豬肋排」肉質軟嫩細膩，好吃又好玩。（圖片提供／和逸飯店）

夜幕低垂，賓客於Cozzi THE Roof餐廳享受絕美夜景。（圖片提供／和逸飯店）

西洋萬聖夜傳統，孩童換上特色服裝挨家挨戶討要糖果，深深烙印在大家心中，現在不用出國也能享受同等樂趣，大小朋友同樂不亦樂乎。

和逸飯店．台南西門館舉辦「萬聖遊俠西門搗蛋趣」活動，10月28日下午15時從飯店出發前往新光三越小西門，邀請2至12歲小朋友參與變裝遊行，記得向店家大喊「Trick or treat！不給糖就搗蛋！」，成功收集到糖果，即可和魔王進行闖關遊戲，有機會獲得和逸飯店住宿券等多項好禮。「萬聖遊俠西門搗蛋趣」活動10月10日起開放報名，前30位報名免費送出「萬聖遊俠披風組」，報名額滿為止。

歡慶萬聖節美食不能少，和逸飯店．高雄中山館的Cozzi THE Roof餐廳，推出2款萬聖主餐，10月27日至31日晚間限定供應，其中「鬼眼茄汁鮮蝦干貝義大利麵」使用新鮮蕃茄製作紅醬，搭配爽口麵條構成三眼怪身體，上方以日本干貝與鮮蝦點綴，好吃又好玩;另款主餐「斷裂手指豬肋排」主廚精選豬肋排，先以蕃茄蜂蜜柳橙醬醃漬，透過先滷後烤工序鎖住肉汁，搭配馬鈴薯模擬手指造型妝點，創造視覺衝突感。

(中時 )