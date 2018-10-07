台南》朱立倫炮轟台南綠營執政 黃偉哲：謾罵不會幫高思博增加選票

針對朱立倫炮轟台南市政，黃偉哲說謾罵並不會增加高思博選票。（曹婷婷攝）

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國民黨台南市長參選人高思博今天成立競選總部，包括朱立倫在內的多位國民黨高層輪番上台炮轟台南市政，民進黨市長參選人黃偉哲表示，國民黨應以政策願景說服台南人，而不是全盤否定台南人努力成果，「朱立倫謾罵台南，並不會增加高思博的選票。」

新北巿長朱立倫首度南下為妻舅高思博站台，高分貝痛批台南先天擁有好條件，卻在民進黨長期執政下，經濟、觀光都走下坡，「台南的觀光客跑去哪裡？國際和兩岸大陸的觀光客在哪裡？在地觀光客在哪？」他說，台南市民已經給民進黨20餘年，是不是需要來改變？11月24日票投高思博，由高思博來拚經濟和觀光。

黃偉哲競選總部發言人賴惠員議員表示，高思博如果真的要拚，不該努力唱衰台南人。賴惠員強調，國民黨過去在台南市政的表現，市民心中都有評價，而台南沒有任何一席國民黨籍立委，就是最具說服力的評價。

賴惠員認為，相較高思博只知批評台南人，黃偉哲相信市政是一棒接一棒，只有我們做得更好，台南人才能過得更好。此外，台南也成為日韓港旅客常來的觀光景點。賴惠員呼籲，如果國民黨看不到旅客，不妨假日來府城的街上走走，不要總是待在台北的辦公室在打選戰。

最後，黃偉哲指出，這次選舉是「進步台南」與「唱衰台南」間的選擇，也是「認同故鄉」與「否定故鄉」的選擇，更是「在地打拚」與「抹黑部隊」的選擇。賴惠員也補充道，當黃偉哲提出未來台南發展的願景藍圖時，高思博卻連台南哪裡有車站都搞不清楚！誰有心誰無心，台南人看得非常清楚。

(中時 )

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