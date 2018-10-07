新北》侯辦發言人賴冠群：「一個電廠，就讓蘇老縣長原形畢露，左支右絀」

2018年10月07日 16:39 中時 陳俊雄

侯辦發言人賴冠群7日指出，老縣長一路走來，包括要不要選第三次？要不要廢核四？要不要建深澳燃煤電廠？每個議題都「變來變去」始終「不如一」，如今「一個電廠，就讓蘇老縣長原形畢露，左支右絀」。

賴冠群表示，深澳電廠是一面照妖鏡，照出蘇老縣長不負責任的本性。什麼叫做「如果有汙染我就反對」？環保署報告早就揭示深澳燃煤電廠有汙染，行政院也只敢說「乾淨煤」，不敢宣稱深澳電廠無汙染。深澳電廠有汙染，早已是鐵的事實。老縣長的閃躲言詞根本經不起檢驗，更低估市民智慧。難怪遇到里長質疑，立刻打斷說話、拍肩、撞肚和搶資料。

賴冠群指出，賴揆提出深澳電廠有條件停建，蘇老縣長自以為就此可擺脫市民質疑，更是酸話幹話頻出。然而綜觀蘇老縣長從政史，說深澳燃煤電廠安全無汙染的是你，肯定賴揆有條件停建的也是你；說要挺吳秉叡是你，取代吳秉叡參選市長的也是你；要非核家園的是你，追加核四400多億預算的也是你；更重要的，說不選第三次的是你，毀諾回鍋的也是你。

賴冠群強調，民無信不立，蘇老縣長早已信用破產。「選前喊不蓋，選後必硬蓋」，一切的作為都只是為了選票。選舉剩不到50日，侯辦呼籲蘇老縣長把握挽回民心的最後機會，一起跟七成市民「拒絕PM 2.5、別再搞深澳」。

(中時 )