南投》茶博開幕致詞 許素霞聚焦茶產業市場

2018南投世界茶業博覽會周六在中興新村開幕，5名縣議員到場，已登記參選鹿谷鄉長的許素霞（中）代表議員們致詞，對茶業市場，有諸多期許。（沈揮勝攝）

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沈揮勝

2018南投世界茶業博覽會昨天6日在中興新村登場。開幕活動中縣議員許素霞、王彩雲、曾振炎、洪明科與張維華以貴賓身分到場，縣長林明溱邀請他們上台，並由許素霞代表致詞；她感謝縣府、鹿谷鄉農會與南投凍茶會等單位長期扶植產業與付出，盼茶鄉產業向上再提升。

許素霞上台前，農糧署副署長蘇茂祥致詞說，去年台灣茶出超，出口值超過25億元，比進口還多。

對此，許素霞當面質疑，認為台灣茗品外銷，長期處於貿易逆差，農糧署突然說是順差，讓人覺得不可思議。若真如此，為什麼她住在鹿谷茶鄉，所見都是民眾苦喊茶葉價格低迷難銷售，消費者購買力低、茶園一直在減少？

許素霞獲國民黨提名參選鹿谷鄉長，對家鄉茶價與市場格外敏銳，其質疑與第一線的茶廠、茶農的反應同樣直接與吻合，但因是來賓身分應邀致詞，用語「點到為止」，並嚴守分際不多談選舉；只能在開幕式後，與上述議員及其他參選人在各館區串場、問候與拜票。

不過回到鹿谷，她對茶產業的關注顯然「責無旁貸」，該講要講、該作要作，除茶廠、茶農與家戶拜訪，5日還特別在縣議會縣政總質詢中，針對茶園老化、土質酸化及茶農高齡化等議題提出質詢，期盼縣府與農政單位、農會及茶農攜手，合力探討、找出妥善解決的方法。

(中時 )

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