地方社會住宅設「睦鄰戶」 監委促檢討維護居住正義

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陳建瑜

地方政府興建社會住宅，但卻保留5%至30%不等比例的戶數給設籍當地區里的民眾。監察院副院長孫大川及監委王幼玲今發布新聞稿表示，內政部與地方政府允應回歸社會住宅興辦初衷，檢討睦鄰戶比例與合理性問題，以維分配公平與居住正義。

新聞稿指出，內政部開始推動興辦社會住宅，但初期興建的戶數不足，各地興建的社會住宅供不應求，成為稀有資源；包括台北市、新北市、桃園市等都有所謂的「睦鄰戶」，保留5%至30%不等比例的戶數給設籍當地區里的民眾。

監察院4日通過王幼玲、孫大川之調查報告。監委表示，《住宅法》第4條明定，社會住宅應提供一定比例予經濟、社會弱勢，以及未設籍於當地且在該地區就學、就業有居住需求者，揭示政府興辦社會住宅之主要目的，係為保障租不起、租不到、租不好的弱勢或跨區就學、就業族群之居住權益，以發揮安定社會之功能。

但根據監察院新聞稿提供的資料顯示，台北市松山區健康公共住宅，當地區里民眾中籤率11.80%，外地民眾中籤率3.60%，當地中籤率為外地的3.3倍；新北市三重大同南路社會住宅，當地民眾中籤率100%，外地為4%，當地中籤率為外地的25倍；桃園市A7合宜住宅，當地中籤率45%，外地26%，當地中籤率為外地的1.7倍。

監委認為，內政部與地方政府允應回歸社會住宅興辦初衷，檢討睦鄰戶比例與合理性問題，以維分配公平與居住正義。

監委強調，政府為扭轉社會住宅以往之負面刻板印象，持續精進其建築水準及所在地區公共服務品質，並採取混居模式避免標籤化，已初步提升大眾對於社會住宅之接受度。然社會住宅能否永續經營，有賴後續良好的管理與維護，主管機關允宜建全相關管理維護機制，並與社福、警政單位合作聯繫，提供即時且必要之服務與協助，使居住於社會住宅及其周邊之國民，均能共享適宜且有尊嚴之居住環境。

(中時 )

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