《金融時報》記者續簽證被拒 環時評論：典型的主權權力

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旺報
呂佳蓉

針對香港外國記者會副主席、金融時報亞洲新聞編輯馬凱（Victor Mallet）被香港政府拒絕工作簽證續期申請，外界認為，這與他邀請港獨團體演講事件有關，大陸鷹派媒體《環球時報》7日社評表示，簽證與續簽是典型的主權權力，當不給予續簽時，是可以不做解釋的，社評還諷刺馬凱「聰明」，他應自己反思，他在香港做了什麼與其他外國記者不一樣的事情。

《環球時報》社評名為「少一名英國記者，香港就內地化了」的報導直接回擊有關香港「中國內地化」，直說這是無稽之談，是西方一些力量與香港極端反對派開展鬥爭的一種方式，而美方正在要求大陸在美的官方新聞機構改為登記「外國代理人」，這將導致那些機構在美的一些採訪權被剝奪，這該算什麼化呢？

社評表示，有關香港「內地化」是個極具煽動力的標籤，也是一頂萬能帽子。這個指責很容易在西方輿論中傳播，而且便於針對各種各樣的具體事上綱上線。報導表示，說香港被強行「內地化」的污蔑已經有很長時間了，但香港的獨特性一直非常鮮明，「內地化」的帽子與香港現實情況完全對不上號。

社評最後指出，少一個馬凱，香港的言論自由不會受損，恰恰相反，言論自由有它的建設性領域，而馬凱損害中國國家安全做法實為破壞言論自由原有的邏輯，加害這一原則。

(旺報 )

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