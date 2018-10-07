台中》林佳龍與張耀中聯合競總成立 盼市民站出來肯定做事的人

台中市長林佳龍與議員張耀中聯合競選總部7日成立，南屯10多位現任里長到場力挺。（陳世宗攝）

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林佳龍與張耀中聯合競總成立，盼市民朋友站出來肯定做事的人。現場湧進近千名支持者，座無虛席。（陳世宗攝）

台中市長林佳龍與議員張耀中聯合競選總部7日成立，南屯10多位現任里長到場力挺，現場近千名支持者座無虛席。林佳龍與現場鄉親互動對答共同盤點南屯各項政績成果；並呼籲請市民拒絕負面選舉、抹黑手段，期盼市民朋友站出來肯定做事的人。

張耀中競選台中市議員連任7日競總成立，包括市長林佳龍、立法院副院長蔡其昌、立委張廖萬堅、黃國書、何欣純等共同出席站台；林佳龍與蔡其昌共同贈送「包子、粽子」，為張耀中競選連任加油。

林佳龍在現場和民眾互動對答共同盤點南屯政績，包括文心路平、筏子溪、南屯溪、黎民溝整治、知高橋改建通車、李科永紀念圖書館、豐樂公園改善、運動中心、南屯親子館、彩虹眷村改善、文山水資源中心等；各項建設與改變，都是台中更進步的證明。

蔡其昌說，選舉就是選好人才，張耀中擔任市議員天天認真打拼，為南屯爭取與屯付出都有目共睹，他也肯定林佳龍4年來各項重要建設、交通規畫、升級國際機場等；希望市民多注意網路假消息拒絕選舉抹黑訊息，多幫忙協助澄清說明，讓台中政策福利和好的改變傳達出去。

張耀中表示，他認為今年選舉比較「冷」，特別感謝所有鄉親願意熱情到場支持，以及一路上受到各界的鼓勵，希望大家也用同樣的熱情支持佳龍市長，雙連任繼續為台中市民來服務。

(中時 )

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