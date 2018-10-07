花蓮青年住宅繳款率僅2成 代理縣長蔡碧仲：先喊卡

花蓮青年住宅訂金繳款率低，目前只有約2成訂戶繳款。（許家寧攝）

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花蓮青年住宅訂金繳款率低，蔡碧仲指示第一棟完工後，其餘工程將先暫緩。（許家寧攝）

延宕已久的花蓮青年住宅歷經5度流標，1年前以22億元發包動工，目標在新城鄉完成7棟共809戶住宅和店面，但承購戶似乎失去信心，多達8成民眾不願繳款放棄承購權，代理縣長蔡碧仲也急忙喊卡，指示完成第一棟後暫緩施工，避免其他棟成「蚊子館」成為拖累縣庫的「大錢坑」。

花蓮縣第一期青年安心成家住宅繳款不如預期，縣府2個月前再度發函催促承購戶繳款，甚至將住宅與店面訂金從50萬元大幅調降為10及12萬，但並未提高繳款意願，總計僅吸引167戶下訂，挨議員狠批浪費公帑，蓋了一座「蚊子社區」！

代理縣長蔡碧仲表示，傅崐萁任內力推的買斷式青年住宅，都是一口氣「蓋完再賣」，但民眾繳納保證金不到2成，擔憂再這樣子下去，近650戶房子賣不出去「將成22億元的蚊子館」，已要求第一棟A棟完工後，其餘幾棟暫時停工。

蔡碧仲說，A棟完工後盼成為具體樣品屋，讓民眾參考，如果依舊沒有訂購戶，其他6棟將先暫緩施工，反之，若民眾訂購踴躍，有經費支應工程款，自然會逐棟加蓋完成。建設處指出，花蓮青年住宅總工程費22億餘元，每戶總價250萬、黃金店面總價320萬。

青年住宅坐落於新城鄉嘉北段，地下層及地面部分規劃為停車場計370位，1樓規畫為黃金店面，2樓至7樓規畫為青年住宅，每戶面積含公設約20坪，每棟均設有電梯。為防止不當炒作房價，所有權移轉登記日起10年內，不得出售、贈與、交換移轉予他人。

(中時 )

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