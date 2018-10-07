高雄》議員林芳如、江瑞鴻後援會成立 陳其邁呼籲鄉親力挺

2018年10月07日 17:38 中時 林雅惠

陳其邁稱林芳如是大樹區最佳代言人，請鄉親一定要支持她高票當選。(林雅惠攝)

陳其邁籲請鄉親支持江瑞鴻，栽培仁武區的議員，爭取建設卡大聲。(林雅惠攝)

陳其邁說，高市38個行政區找不到第二個像江瑞鴻一樣認真的候選人。(林雅惠攝)

民進黨高雄市長參選人陳其邁7日上午出席第四選區高市議員參選人林芳如競選總部大樹後援會成立及江瑞鴻競選總部仁武後援會成立大會，陳其邁讚許林芳如窈窕美麗有如在地農產品玉荷包，是大樹區最佳代言人，請鄉親一定要支持林芳如高票當選。

他並強調，江瑞鴻在里長基層服務受到肯定，在高雄市38個行政區中，找不到第二個像江一樣認真的候選人，要求鄉親支持陳其邁一票，江瑞鴻一票。

陳其邁要求鄉親支持林芳如外，也引用花媽曾批有人連高雄哪條路都不清楚的話語，指對手高雄路不熟與空降部隊、吹噓政見，對地方不了解，因此他拜託鄉親一定要支持在地打拼的陳其邁。

陳其邁向大樹區農民強調，他一定會延續花媽照顧農民的政策，並宣布農業發展基金，市府現在編列5億元，他若當選市長，逐年要多編列一億元，希望能夠照顧農民，未來社區長照關懷據點，也會派護士及醫療團隊到府服務。

陳其邁讚許江瑞鴻在里長基層服務中，認真服務受到肯定，在高雄市38個行政區中，找不到第二個像江瑞鴻一樣認真的候選人。

陳其邁說，江瑞鴻從政16年，在鄉民代表、里長、福清宮主委任內，還沒有做議員就為百姓做很多事，他強調，沈英章做議員，向陳菊市長要的建設，每項都有完成，他籲請鄉親，肯定沈英章要繼續支持江瑞鴻，栽培自己仁武區的議員，爭取建設卡大聲。

江瑞鴻接棒，大聲說出:「瑞鴻準備好了」，他指出，仁武最重要的治水問題，他會極力爭取在曹公新圳上游，鳥松區一帶建設滯洪池或建設疏洪引道，分流強降雨流量，徹底解決仁武區淹水問題。

(中時 )