好市多亂停車遭「手推車夾攻」女車主爆氣狂罵員工

2018年10月07日 17:28 中時電子報 林郁庭

該女車主見到愛車被賣場手推車擋住前後，正在與好市多員工理論，要求調出監視器影像。（圖／翻攝新竹大小事）

好市多COSTCO假日總是吸引眾多人潮，因此停車場車位也是一為難求。有網友遇見有女車主亂停車的現象，竟直接將愛車停在擺放購物推車的樑柱之間。有趣的是，其他消費者見狀也毫不客氣，就直接將數十台手推車疊在一起，排在該車前、後方，擋住該車輛的去路。但該女名車主見狀後，卻是爆氣狂飆工作人員，要求調閱監視器畫面，PO文一出，引起網友一陣熱烈討論。

原PO在臉書社團「新竹大小事」PO出一段有人正在爭執的影片，指出有女車主不乖乖排隊等停車，直接將將愛車停在好市多停車場的柱子間，而她停車的地方非正規停車格、也非手推車回收處，只是以往常有民眾會將購物推車堆置排放在此處。

原PO將女駕駛離譜停車行徑拍成影片PO出，有目擊者表示，該女車主見到愛車被賣場手推車擋住前後，正在與好市多員工理論並且狂飆罵，要求調出監視器影像，想要查明是誰把她的車身刮傷的，但她似乎忘了，那個位置也不是可以停車的停車格。影片中是約4、5名工作人員站在現場，正乖乖站著被挨罵，其中的 2位工作人員則是協助「清場」，要求民眾不要拍照、趕快離開。

其他網友見了PO文，也紛紛留言譴責，「不要臉天下無敵」、「有時間在罵工作人員，不如好好利用時間檢討自己」、「如果是自己愛亂停，那被民眾自發性的懲罰，我也覺得剛剛好而已」、「旁邊少放一排手推車，算客氣了」、「沒圍住車，算好了」、「好市多不意外」、「好市多硬起來好嗎」。

(中時電子報)