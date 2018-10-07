羽球》對年終賽獎盃有興趣 戴資穎：會為了獎盃拚

2018中華台北羽球公開賽女單決賽，世界球后戴資穎（見圖）成功拍落丹麥好手傑克斯菲德封后，拿下個人在台北公開賽第3冠。(中央社記者謝佳璋攝　107年10月7日)

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中時電子報
／台北報導

羽球世界球后戴資穎今天在2018 YONEX中華台北羽球公開賽女單奪冠，這是她生涯在台北公開賽的第3冠，也是今年個人賽第7座冠軍，今年賽季還有幾場比賽要拚，戴資穎開玩笑說：「基本上不會想太多，就是盡力去打好每場比賽，不過我對年終賽的獎盃蠻有興趣的，會為了獎盃好好比賽！」

超過5000名球迷今天湧進台北小巨蛋欣賞羽球好手們的球技，連三樓看台幾乎也都坐滿，眾所矚目的戴資穎壓軸登場，每一分都吸引球迷歡呼，小戴挺過首局的亂流之後，後兩局幾乎是讓丹麥對手傑克斯菲德難以招架，順利把冠軍留在台灣。

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談到這場台北羽球公開賽決賽，小戴說：「一開始下場感覺風向又跟之前不一樣了，自己沒有控制好、失誤偏多，因此輸第1局；第2局我告訴自己重新來過，還是希望、相信自己有機會獲勝，心情上沒有太多起伏，還是有信心。」

看到球迷熱情支持，戴資穎笑說：「跟我之前兩次奪冠比起來，這次感覺好像在看演唱會，聽說很多球迷上午8點甚至更早就到現場排隊等進場，也是蠻辛苦的。沒想到運動賽事也能有此盛況，希望更多人看到我們的努力，不過我不會因此自滿，還是會繼續訓練，做好自己該做的事。」

如何準備接下來的賽事，甚至是年終賽，戴資穎回應：「我沒有想太多，就是盡力去做好，我對年終賽獎盃挺有興趣的，會為了獎盃好好拚一下！」

(中時電子報)

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