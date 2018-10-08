毛寶貝同樂會 竹市毛寶貝好幸福

2018年10月08日 07:59 中時 陳育賢

新竹市長林智堅（左）也特別與牧羊犬進行丟飛盤默契考驗，場面相當歡樂。（陳育賢攝）

新竹市的毛小孩好幸福！邁入第3年的「新竹市2018毛寶貝同樂會」7日晚間於北大公園圓滿落幕，市長林智堅也特別到場與毛小孩同樂，林智堅表示，給予毛小孩最完整的呵護，如同照顧市民一樣，希望結合民間力量，讓全市每個毛寶貝都有溫暖的家。

此次的毛寶貝同樂會是由貓狗大戰攝影競賽頒獎揭開序幕，共有20位民眾及毛小孩獲獎，到場頒獎的市長林智堅也特別與牧羊犬進行丟飛盤默契考驗，場面相當歡樂。

產發處吳甲天處長指出，愛護動物觀念必須從教育扎根，市府今年與保護動物協會及浪浪絕育協會合作，至全市50所學校辦理69場生命教育課程，將正確的愛護動物觀念帶入校園，讓新竹市校園成為友善動物、尊重生命最好的學習場域。

此外，市府也透過公私部門協力持續推廣動物保護工作，包括編列經費與合法立案動物保護團體執行浪犬貓絕育，至目前已執行超過1500隻浪貓及500隻浪犬絕育。

市府指出，毛寶貝同樂會今年邁入第3屆，參與民眾與毛寶貝愈來愈多並獲好評，除了攝影競賽展區外，舞台區聚有狗狗競賽及新竹在地玉米雞劇團帶來動物保護劇，兒童闖關區則有兒童闖關遊戲與大地彩繪，而攤位區有寵物文創作品、鮮食等，現場並備有毛寶貝休息區及救護站等完善照護。

此外，為落實動物保護法寵物登記及動物走失容易找回，今年參加比賽的毛寶貝皆須植入晶片完成登記，活動現場也許多民眾帶毛寶貝排隊等候獸醫師植入晶片及狂犬病疫苗，活動相當圓滿，大夥並相約明年再見。

(中時 )