《中時晚間快報》 盧廣仲一年連獲4金 將5度站上小巨蛋

◎盧廣仲一年連獲4金 將5度站上小巨蛋

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中時電子報
綜合報導

◎ 盧廣仲一年連獲4金 將5度站上小巨蛋

盧廣仲邁入出道11周年，即將第5度站上台北小巨蛋開唱，舉辦「大人中」演唱會，他在本屆金鐘獎上以「全民長孫」的身分同時奪下金鐘新人及最佳男主角兩項大獎，加上《魚仔》的兩座金曲獎，盧廣仲在今年已奪下四座獎項，十分驚人。

◎同婚專法可望綁大選 公投合格連署逾52萬份

由下一代幸福聯盟所提的愛家公投，繼日前「婚姻定義」及「國教階段不應施予同志教育」二案，連署書查對成案，中選會7日上午再公布第三案「以專法保障同婚」公投連署查對結果，合格數逾52萬份，超過28萬份成案門檻，可望順利「公投綁大選」。迄今三案皆通過連署門檻，中選會將於9日委員會議公告是否成案。

◎ 阿扁擬出席國慶大典 中監警告「抓回去」

10月10日就是國慶典禮，外界關注保外就醫的前總統陳水扁是否會出席典禮。國慶籌委會祕書長、內政部次長陳宗彥今受訪時說，陳水扁有回函表達出席意願，但籌委會將把相關醫療措施交給法務部與台中監獄考聊，陳是否能出席，籌委會尊重法務部決定。

◎大陸禁廢令發威 英媒稱美改為剝削東南亞

大陸去年7月宣佈禁止進口4大類24種「洋垃圾」，一年多時間過去取得顯著成效。英國《衛報》報導稱，根據「綠色和平組織」調查，禁令實施後，大陸昔日的進口垃圾重要來源地美國，其塑膠垃圾正在大幅湧向東南亞地區的發展中國家。報告稱，美國正在「剝削」(exploiting)那些缺乏監管制度的發展中國家。

(中時電子報)

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