中美南海危機升高 專家：或重演軍艦碰撞事件

2018年10月07日 18:00 中時電子報 盧伯華

中國蘭州號驅逐艦與美國狄卡特號神盾艦危險接近

數天前南海發生中美軍艦對峙與危險閃避事件，顯示大陸軍方在中美貿易戰情勢的催動下，對美軍南海巡航的態度已轉向強硬。專家分析，未來美國及其盟友進行南海「航行自由」的行動將日趨頻繁，加上中國軍方以強硬方式應對，雙方軍艦在南海發生碰撞的可能性大增。

據衛星通訊社報導，俄羅斯科學院遠東研究所研究員的瓦西里．卡申（Vasily Kashin）在接受訪問分析中美南海情勢時指出，幾天前在南海發生的中國052C型驅逐艦與美國狄卡特號(USS Decatur)驅逐艦危險接近事件，可能啓動新的緊張狀態。

美國神盾艦狄卡特號巡航南海時，遭中共蘭州號導彈驅逐艦阻攔，雙發並發生危險接近狀況。圖為美國海軍發布兩艦接近的空照圖。（圖／美國海軍）

卡申說，美國艦隊拉攏了十幾個國家南海「自由航行」，就是要證明美國不承認某些國家對南海的領土與主權訴求。美國從歐巴馬擔任總統時，就已開始對中國提出的專屬經濟區和2013年拓建人工島表示異議。從2013年8月到2016年10月，美方共進行6次南海巡航，也多次經過島嶼周邊12海浬水域。川普當選總統後，巡航南海強度下降，以確保與中國合作對北韓施壓。直到2017年3月，川普政府的巡航次數才達到奧巴馬第二任期時的6次巡航水平。

他分析，過去中國很長時間裡對美國在南海行徑保持克制，中國戰艦一般只「伴航」美國戰艦，並不加以阻礙，更未發生危險接近的狀況。最多廣播要求離開，然後中國外交部發表一些聲明。這種克制是可以理解，因為中國極力放緩中美關係已經出現的走下坡狀態，想爭取時間、積蓄力量，最好能與美國達成廣泛的共識。

不過，現在中美關係進入了自由落體狀態。有意思的是，兩國關係變壞，並非源於潛在的諸如南海和台灣這樣的「熱點」問題。普遍認為，經濟是中美穩定關係的主要因素。但現在，南海和台灣局勢趨緊，恰恰是因為中美經濟基礎開始發生動搖。

卡申指出，顯然中國政府已經覺得，保持克制、背負示弱等有損領導人國內聲望的做法已經沒有意義了。很可能軍方已接到命令在南海採取更強硬的動作。所以，此類事件將來不僅會再次重復，而且可能變得相當嚴重。

卡申預測，中方可能採取像1988年蘇聯軍艦在克里米亞附近水域所採取的動作，通過「碰撞」艦體方式把美國戰艦從中國水域擠壓出去。也可能徵召民船對美國船舶航行製造障礙，或者在航線上部署漁網等措施。總而言之，南海地區新緊張局面和安全危機出現的概率大幅增加了。

(中時電子報)