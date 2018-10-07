雲林》軍公教力挺張麗善 李進勇訴求民進黨大團結

前台中市長胡志強（前排右三）、前立委朱高正（前排右四）與眾多軍公教人員力挺張麗善（前排右二）。（張朝欣攝）

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李進勇（前中）參加林內聯合競選總部成立大會。（張朝欣攝）

雲林縣長參選人張麗善搶攻軍公教選票，7日邀「公教軍警消暨退休人員聯合總會」總會長劉盛良、榮譽總會長胡志強站台。對手李進勇則參加莿桐、林內聯合競選總部成立大會，訴求民進黨大團結、延續執政雲林會更好。

張麗善7日在虎尾鎮多功能活動中心舉行「公教軍警消力挺雲林縣長候選人張麗善團結誓師大會」，「中華民國公教軍警消暨退休人員聯合總會」總會長劉盛良、榮譽總會長前台中市長胡志強、前立委朱高正到場為張麗善加油打氣，400餘名公教軍警消相關人員熱情參與。

胡志強表示，雲林是一個非常好的地方，到現在還沒起飛實在沒有道理，原因在於缺少一個好縣長，軍公教必需站出來踴躍投票，才能選出一個好縣長，張麗善比他更能幹，請大家一定要全力支持張麗善當選縣長，雲林的未來才有希望。

朱高正指出，台灣這20年來薪資水準都沒有變動，經濟各方面已遠遠落後大陸，台灣不能再走倒退的路了，為了台灣的未來發展，年底選舉一定要票投國民黨、支持張麗善。

尋求連任的雲林縣長李進勇則參加莿桐、林內聯合競選總部成立大會，與立委劉建國、林內鄉長參選人張維崢、莿桐鄉長參選人廖秋蓉訴求民進黨大團結、延續執政雲林才會更好。

李進勇說，民進黨唯有團結才能贏得勝選，聯合總部就是凝聚支持者的向心力，破除對手的抹黑、造謠手段，讓對手無機可趁，唯有延續執政，才能讓雲林在穩定中更加進步。

(中時 )

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