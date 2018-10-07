開平餐飲學校彼得思教學 先問學生你想要學什麼？

2018年10月07日 18:10 中時 林志成

台北市開平餐飲學校老師吳緯中在課堂上落實「彼得思（PTS）教學法」，他在高一生的第一堂課就問學生，「如果學習不是家長、老師或學校說了算，你們想要學什麼？」小高一個個面面相覷，臉上表情說著，「我們該學什麼，是老師的事，幹嘛問我們？」

經過1個月，吳緯中再問相同問題，學生給了答案，他們想要學習說話、合作、領導、人際相處及交異性朋友等。隨後，吳緯中將學生分組，想要學習相近能力的學生列在同組，要他們自行規畫活動及利用時間，逐步達成目標。

在台北市華山園區舉行的亞洲最大創新教育博覽會「雜學展」，今天是最後一天，開平餐飲學校的「彼得思教學法」也參展，今天並由吳緯中及他的學生召開工作坊，對外傳授這套教學模式。

「彼得思教學法」有五大特色：一、主題式教學；二、玩中學；三、從「自我探索」到「分享合作」；四、親師生共學；五、快樂學習有成就。教育部長葉俊榮前幾天出席「雜學展」活動時，還特地到「彼得思教學法」攤位參觀，表達肯定之意。

開平餐飲學校二年級的洪愉茹說，她以前讀國中時很含蓄，在課堂上，雖然有想法，但因為怕被老師或同學「打槍」，不太敢說出來。但進了開平後，這是一個鼓勵學生發表意見的地方，如果說的話被老師打槍，她不會害怕，還會據理力爭，表達「為何我會這麼說」的理由。

洪愉茹對未來很有自己的想法，她畢業後想先工作幾年，之後到日本留學，學會日本餐飲管理的制度及文化，之後可能自己創業，發揮所長。

學生家長劉凡菁說，他兒子國中時讀再興中學數理資優班，國三時說要讀餐飲，嚇壞了他們，她先生完全不接受，直說這種事「免談」。後來她讓孩子讀開平餐飲學校，先生對於相關訊息「聽都不想聽」，但神奇的事情發生了，因為這所學校的教育讓學生可以自主表達意見、回家後願意跟父母分享心事，先生慢慢接受，現在她兒子也讀得很快樂。

台北市仁愛國中校長曾文龍今天也參觀了「彼得思教學法」的攤位，他表示，過去學校教育比較是老師單向教學，但「彼得思教學法」讓師生有更多互動、並強調學生提問，值得學習。

(中時 )