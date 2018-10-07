開平餐飲學校彼得思教學 先問學生你想要學什麼？

台北市開平餐飲學校推動「彼得思教學法」，鼓勵學生提問。（開平餐飲學校提供）

友善列印
中時

台北市開平餐飲學校老師吳緯中在課堂上落實「彼得思（PTS）教學法」，他在高一生的第一堂課就問學生，「如果學習不是家長、老師或學校說了算，你們想要學什麼？」小高一個個面面相覷，臉上表情說著，「我們該學什麼，是老師的事，幹嘛問我們？」

經過1個月，吳緯中再問相同問題，學生給了答案，他們想要學習說話、合作、領導、人際相處及交異性朋友等。隨後，吳緯中將學生分組，想要學習相近能力的學生列在同組，要他們自行規畫活動及利用時間，逐步達成目標。

在台北市華山園區舉行的亞洲最大創新教育博覽會「雜學展」，今天是最後一天，開平餐飲學校的「彼得思教學法」也參展，今天並由吳緯中及他的學生召開工作坊，對外傳授這套教學模式。

「彼得思教學法」有五大特色：一、主題式教學；二、玩中學；三、從「自我探索」到「分享合作」；四、親師生共學；五、快樂學習有成就。教育部長葉俊榮前幾天出席「雜學展」活動時，還特地到「彼得思教學法」攤位參觀，表達肯定之意。

開平餐飲學校二年級的洪愉茹說，她以前讀國中時很含蓄，在課堂上，雖然有想法，但因為怕被老師或同學「打槍」，不太敢說出來。但進了開平後，這是一個鼓勵學生發表意見的地方，如果說的話被老師打槍，她不會害怕，還會據理力爭，表達「為何我會這麼說」的理由。

洪愉茹對未來很有自己的想法，她畢業後想先工作幾年，之後到日本留學，學會日本餐飲管理的制度及文化，之後可能自己創業，發揮所長。

學生家長劉凡菁說，他兒子國中時讀再興中學數理資優班，國三時說要讀餐飲，嚇壞了他們，她先生完全不接受，直說這種事「免談」。後來她讓孩子讀開平餐飲學校，先生對於相關訊息「聽都不想聽」，但神奇的事情發生了，因為這所學校的教育讓學生可以自主表達意見、回家後願意跟父母分享心事，先生慢慢接受，現在她兒子也讀得很快樂。

台北市仁愛國中校長曾文龍今天也參觀了「彼得思教學法」的攤位，他表示，過去學校教育比較是老師單向教學，但「彼得思教學法」讓師生有更多互動、並強調學生提問，值得學習。

(中時 )

器捐風波 心臟外科醫蘇上豪轟柯p… 接受生命面對死亡 靈鷲山帶你走…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。