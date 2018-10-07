國慶酒會高掛蔡英文拼布畫像 前外交官：搞選舉造勢？

國慶酒會高掛蔡英文拼布畫像 前外交官：搞選舉造勢？丟臉到國外。（資料照 黃菁菁攝）

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中時電子報

我駐日代表處4日在東京舉行2018年雙十國慶酒會，舞台中央的主視覺是3片巨幅蔡英文總統的拼布畫像，。對此，駐紐西蘭前代表介文汲在臉書上批評，駐外代表處辦理國慶酒會是在慶祝國家的生日，不是用來凸顯個人，破天荒地在會場主席台正中懸掛了巨幅的總統蔡英文藝術畫像，是在搞個人崇拜？還是在搞選舉造勢？「讓人有時空錯亂，個人崇拜回魂的感覺，最難過的是，這次又是丟臉丟到國外去了。」

4日時在東京國慶酒會會場，現場布置正中央掛著巨幅蔡總統畫像，謝長廷介紹，「這是國際藝術家劉棟的拼布作品，右上方掛的是台灣畫家李梅樹的代表作，希望讓來賓感受到台灣藝術的力量。」

介文汲今天下午在臉書貼文指出，駐外代表處辦理國慶酒會是年度大事，是在慶祝國家的生日，不是用來凸顯個人。他指出，除了北韓、古巴、格達費時代的利比亞、沙達胡笙時代的伊拉克，幾乎沒有國家，尤其是民主國家，會不分場合隨處亂掛總統的大幅肖像的。這次駐日代表處此舉動，打破所有民主國家的國際慣例。

介文汲批評，讓人搞不清楚國慶酒會是為何而辦；「是在搞個人崇拜？還是在搞選舉造勢？」這種只有北韓、古巴那些國家才有可能做的出來的事，居然出現在21世紀我國的駐外代表處，「讓人有時空錯亂，個人崇拜回魂的感覺，最難過的是，這次又是丟臉丟到國外去了」。

(中時電子報)

「讓人有時空錯亂，個人崇拜回魂的感覺，最難過的是，這次又是丟臉丟到國外去了。」（圖/翻攝自介文汲 臉書）

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