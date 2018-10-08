水里「茶道」波霸珍奶 手炒黑糖濃郁入味

2018年10月08日 08:00 中時 沈揮勝

青年創業，品質口碑，水里「茶道」，別無分號。（沈揮勝攝）

「茶道」波霸，黑糖入味。（余艾璇提供）

水里「茶道」波霸珍奶，從手炒黑糖到熬煮入味，工序扎實且專業。（余艾璇提供）

「茶道」珍奶，手沖現製、豐富多元。（沈揮勝攝）

水里街區民族路地標國泰大樓對面，離民族橋約100公尺。（沈揮勝攝）

南投縣水里鄉位處日月潭、玉山交通樞紐，景觀環境優，素有「山城水都」美稱，遊客南來北往，對小吃有一定程度需求，代表性美食包括肉圓、冰棒等。七年級生張安成，5年前返鄉想開「有自己特色的店」，手炒黑糖熬煮波霸珍奶，用料、工序扎實，風味佳、受好評。

35歲的張安成就讀科大畢業後，曾在外地冰飲店工作，對冰沙、珍珠奶茶及各種茶飲料，有著深層的認識與專業。由於在家鄉水里民族路鬧區知名地標「國泰大樓」對面有自己店面，本著「鮮打、特色」理念，自營創業。

「茶道」茶飲專賣店，乍看名稱有時會讓人誤解、與連鎖飲料店產生聯想。他的另一半余艾璇說，確實有幾家連鎖店名稱有些類似，但水里「茶道」僅此一家、如假包換；其他與茶道名稱相關者，不是多1個字，就是多2個字。

余艾璇強調，「茶道」茶飲專賣店用料、工法扎實，創自己品牌、開自己的店，品質、口碑都很堅持。

上午9點半開門前，先手炒優質黑糖、熬煮珍珠，然後反覆工序、黑糖入味，從備料到完成慢工出細活，需耗時2個鐘頭，也因此店門打開後其他飲料就可陸續開賣，但惟獨黑糖波霸系列要等到11點才能供應。

水里「茶道」茶飲專賣店，珍奶飲品豐富且多變，包括波霸、小珍珠搭配紅、綠、鮮奶、奶茶或巧克力，口感軟Q有勁；另供應喝茶類、奶香類、冬瓜類、鮮果類、咖啡類，多元選擇、優質口碑，很快在水里街區受認同。

店名：「茶道」茶飲專賣店

地址：南投縣水里鄉民族路370號（國泰大樓對面）

電話：049-2775816

營業時間：上午9點30分到晚上9點；每周四晚間休、隔周四白天休。

售價：黑糖波霸鮮奶茶中杯40元、大杯50元；其他多種珍珠奶茶依中杯或大杯，從20元到50元不等。

(中時 )