水里「茶道」波霸珍奶 手炒黑糖濃郁入味

水里「茶道」波霸珍奶，每1顆都軟Q，口感絕佳。（沈揮勝攝）

友善列印
中時
沈揮勝
青年創業，品質口碑，水里「茶道」，別無分號。（沈揮勝攝）
「茶道」波霸，黑糖入味。（余艾璇提供）
水里「茶道」波霸珍奶，從手炒黑糖到熬煮入味，工序扎實且專業。（余艾璇提供）
「茶道」珍奶，手沖現製、豐富多元。（沈揮勝攝）
水里街區民族路地標國泰大樓對面，離民族橋約100公尺。（沈揮勝攝）

南投縣水里鄉位處日月潭、玉山交通樞紐，景觀環境優，素有「山城水都」美稱，遊客南來北往，對小吃有一定程度需求，代表性美食包括肉圓、冰棒等。七年級生張安成，5年前返鄉想開「有自己特色的店」，手炒黑糖熬煮波霸珍奶，用料、工序扎實，風味佳、受好評。

35歲的張安成就讀科大畢業後，曾在外地冰飲店工作，對冰沙、珍珠奶茶及各種茶飲料，有著深層的認識與專業。由於在家鄉水里民族路鬧區知名地標「國泰大樓」對面有自己店面，本著「鮮打、特色」理念，自營創業。

「茶道」茶飲專賣店，乍看名稱有時會讓人誤解、與連鎖飲料店產生聯想。他的另一半余艾璇說，確實有幾家連鎖店名稱有些類似，但水里「茶道」僅此一家、如假包換；其他與茶道名稱相關者，不是多1個字，就是多2個字。

余艾璇強調，「茶道」茶飲專賣店用料、工法扎實，創自己品牌、開自己的店，品質、口碑都很堅持。

上午9點半開門前，先手炒優質黑糖、熬煮珍珠，然後反覆工序、黑糖入味，從備料到完成慢工出細活，需耗時2個鐘頭，也因此店門打開後其他飲料就可陸續開賣，但惟獨黑糖波霸系列要等到11點才能供應。

水里「茶道」茶飲專賣店，珍奶飲品豐富且多變，包括波霸、小珍珠搭配紅、綠、鮮奶、奶茶或巧克力，口感軟Q有勁；另供應喝茶類、奶香類、冬瓜類、鮮果類、咖啡類，多元選擇、優質口碑，很快在水里街區受認同。

店名：「茶道」茶飲專賣店

地址：南投縣水里鄉民族路370號（國泰大樓對面）

電話：049-2775816

營業時間：上午9點30分到晚上9點；每周四晚間休、隔周四白天休。

售價：黑糖波霸鮮奶茶中杯40元、大杯50元；其他多種珍珠奶茶依中杯或大杯，從20元到50元不等。

(中時 )

品秋蟹！君品雲軒「大閘蟹吃到飽… 台南親山步道行地圖上線 手繪風…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。