台北公開賽》「雙麟」連霸成功 本土組合第一次

陳宏麟(左)、王齊麟(右)在台北羽球公開賽完成2連霸，是第一個在台北公開賽衛冕成功的純本土男雙組合。(資料照/中華羽協提供)

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中時電子報
／台北報導

2018 YONEX中華台北羽球公開賽男雙，今天看世界排名第7、大會第1種子陳宏麟/王齊麟，對戰世界排名第15、大會第3種子的同胞好手廖敏竣/蘇敬恒，「雙麟」22：20、21：9直落二勝出，順利完成2連霸，也是第一組衛冕成功的純本土男雙組合。

陳宏麟賽後笑說：「台北公開賽開打前不敢去想衛冕的事，畢竟連續幾站比賽打下來也累了，而且一看到籤表時感覺絕望，因為對手們雖然排名較低，但今年表現也很突出，打起來仍相當吃力，壓根沒預期能打到這地步。」

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陳宏麟2009年台北公開賽曾和林祐瑯一起拿過一座冠軍，如今和王齊麟連續兩年稱王，他說：「每座冠軍都得來不易，感覺都不一樣，但都是很開心的。第一個冠軍當時還蠻興奮的，現在選手們實力、水準提高，想突破真的不容易，不會認為冠軍一定是我們的，但有機會就全力衝擊！」

王齊麟昨天表示用「佛系心態」看男雙決賽，不過上場之後仍是展現奪冠的渴望，比賽中只要打出好球，就會大聲吶喊替自己和陳宏麟打氣，對於拚年終賽資格，他也有了企圖心，「之前排在第9名，差一名就能去打年終賽，希望後面丹麥、法國比賽能正常發揮，看看能否一圓年終賽參賽夢想。」

今天這場決賽，廖敏竣和蘇敬恒第1局打出相當精彩的好球，特別後段瘋狂追分、讓比賽進入「丟士」，被陳宏麟用「恐怖」來形容，第2局也率先，但被「雙麟」連得8分超前後，也無力回天，賽後廖敏竣表示：「這是我跟敬恒今年球季第一場決賽，很想打出一場好的表演，可惜被限制住打法、打得很辛苦，第2局比數被拉開後也沒能找到突破點、變化太少，很可惜！」

廖敏竣並說，這次台北羽球公開賽男雙整個過程也只遇過一組日本對手，其他都是同胞，真的有打全國排名賽的感覺，這也代表台灣選手實力越來越好，更有機會在等級較高的比賽競爭。

(中時電子報)

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