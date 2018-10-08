台南》無米樂菁寮里里長參選爆炸「無米樂」崑濱伯女兒也出馬角逐

2018年10月08日 07:06 中時 莊曜聰

台南市里鄰整併後，後壁區菁寮、墨林、◆（上？下部）里合併成一里，現任里長均參選連任，後廍里長黃正雄（左）對公共事務參與熱心，年紀也最輕，評價不錯。（翻攝照片）

台南市趕在這次年底選戰前，進行里鄰合併整編，新增與合併的里都有，但全市752個里也減少到649個里，多少對里長選舉產生衝擊，而合併後的里轄區變大、人口變多，不少地區出現參選爆炸情形，新、舊面孔都浮上檯面，近年以「無米樂」廣為人知的後壁區菁寮里就有6人參選，包括國策顧問「崑濱伯」的女兒都登記參選，引發討論。

後壁菁寮里由菁寮、墨林、後廍3個里合併而成，里名則以無米樂社區及老街著稱的「菁寮」為名，實際上墨林里人口數700多人最多，後廍及菁寮都是400多人，但3地自古就是相鄰的聚落，有「大堡」、「二堡」、「三堡」的稱號，合併也不讓人意外。

現任里長楊端立、殷献政、黃正雄均決定繼續參選連任，其中53歲的黃正雄年紀最輕，近年經常辦理農村小旅行活動，帶領營隊走入無米樂社區，在公共事務上較為活躍，其他2人服務及口碑都不錯，也頗受里民支持，雖然3人都以無黨籍身分登記，但實際上各有支持的政治光譜，其中墨林里人口數最多，看似占有優勢，但地方傳言，楊、黃兩邊若能整合成功，勝選機會較大。

不只現任里長，也有新面孔投入選戰，包括出身墨林里，從外地返鄉的莊慶陽，以及住在菁寮老街的在地人黃莉茹，但最具話題性的，則是國策顧問黃崑濱的女兒黃意晴也悄悄登記參選，「無米樂」紀錄片讓眾人注意到台南農村問題，「崑濱伯」黃崑濱也成了觀光客關注焦點，更被聘為國策顧問，但對政治沒有太大興趣的他，對女兒參選似乎也有些意外。

(中時 )