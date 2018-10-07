接受生命面對死亡 靈鷲山帶你走進幸福人生

靈鷲山護法會副總會長鄭呂碧雪暢談臨終關懷與四道人生法則。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

友善列印
中時
吳岳修
靈鷲山佛教教團舉辦「幸福人生講座」，吸引4百多位民眾參與。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

「把握人生每一刻，人生就會圓滿無憾」，靈鷲山佛教教團7日在新北市林口區公所，舉辦「幸福人生－生命關懷系列」講座，護法會副總會長鄭呂碧雪以「喜歡生命、善緣善了」為主題，分享靈鷲山開山和尚心道法師的「四道人生法則」，教導民眾積極行善、安然面對死亡。

被稱為「阿雪師姐」的鄭呂碧雪跟隨心道法師修行學法30多年，她提到所謂四道人生法則就是「道謝、道愛、道歉、道別」，每個人活著的時候都要謹記這4個法則，把握生命每分每秒，當生命走到最後一刻，專注念佛、放下執念，才能讓往生者處在善美境地，人生圓滿無憾。

阿雪師姐也說，人人都要面對死亡，但大家都避諱談死，佛陀教導有生必有死，破除迷信無需忌諱，「我們必須透過日常的修行，讓自己具備不恐懼的能力，接受身體即將壞死，願意相信我們的信仰，終究會引領自己趨往善處。」

阿雪師姐提到心道法師的開示「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」，她強調靈鷲山落實「臨終關懷」服務工作，藉著助念志工來協助信眾親眷的往生服務，教導正確的佛事儀軌，讓往生者欣慰、家眷無所愧疚，歡迎社會更多善心人士加入靈鷲山服務團隊，共同盡一份佛家弟子廣結善緣的佈施力。

「幸福人生講座」列車下一站將開往南台灣嘉義，10月13日在嘉義市嘉邑行善團弘善樓舉行，以「建構家庭親子關係」為主題，透過輕鬆溫馨分享的方式，暢談家庭的關係如何提升與互動，有興趣的民眾可先報名。

(中時 )

開平餐飲學校彼得思教學 先問學… 給孩子看的現代舞　重視覺也重平…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。