接受生命面對死亡 靈鷲山帶你走進幸福人生

2018年10月07日 18:45 中時 吳岳修

靈鷲山佛教教團舉辦「幸福人生講座」，吸引4百多位民眾參與。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

「把握人生每一刻，人生就會圓滿無憾」，靈鷲山佛教教團7日在新北市林口區公所，舉辦「幸福人生－生命關懷系列」講座，護法會副總會長鄭呂碧雪以「喜歡生命、善緣善了」為主題，分享靈鷲山開山和尚心道法師的「四道人生法則」，教導民眾積極行善、安然面對死亡。

被稱為「阿雪師姐」的鄭呂碧雪跟隨心道法師修行學法30多年，她提到所謂四道人生法則就是「道謝、道愛、道歉、道別」，每個人活著的時候都要謹記這4個法則，把握生命每分每秒，當生命走到最後一刻，專注念佛、放下執念，才能讓往生者處在善美境地，人生圓滿無憾。

阿雪師姐也說，人人都要面對死亡，但大家都避諱談死，佛陀教導有生必有死，破除迷信無需忌諱，「我們必須透過日常的修行，讓自己具備不恐懼的能力，接受身體即將壞死，願意相信我們的信仰，終究會引領自己趨往善處。」

阿雪師姐提到心道法師的開示「但願眾生得離苦，不為自己求安樂」，她強調靈鷲山落實「臨終關懷」服務工作，藉著助念志工來協助信眾親眷的往生服務，教導正確的佛事儀軌，讓往生者欣慰、家眷無所愧疚，歡迎社會更多善心人士加入靈鷲山服務團隊，共同盡一份佛家弟子廣結善緣的佈施力。

「幸福人生講座」列車下一站將開往南台灣嘉義，10月13日在嘉義市嘉邑行善團弘善樓舉行，以「建構家庭親子關係」為主題，透過輕鬆溫馨分享的方式，暢談家庭的關係如何提升與互動，有興趣的民眾可先報名。

(中時 )