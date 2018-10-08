象龜名省錢、巨蜥叫賺錢 帶給家人心靈財富

2018年10月08日 08:01 中時 吳敏菁

張豆豆（左）飼養的象龜已經12年，比3個女兒年紀大，寶貝女兒們也都愛極了這位「龜兄」。（吳敏菁攝）

黑喉巨蜥是家裡的酷哥。（吳敏菁攝）

張豆豆和孩子喜歡巨蜥的冷靜。（吳敏菁攝）

張豆豆結婚後就和先生開始養象龜，從小皮球般長得猶如輪胎大了，已經12年，3個孩子陸續報到，都愛極了這位「龜兄」，豆豆俏皮為象龜取名「省錢」，3年前養黑喉巨蜥，孩子則頑皮喚巨蜥「賺錢」，錢啊錢！寵物們增添開銷，卻給家人帶來無可取代的心靈財富。

張豆豆說和先生婚後瘋迷孔雀魚，三天兩頭往水族館跑，卻意外被「烏龜」給電到，起心動念，開始養起各式各樣的陸龜，卻只有這象龜留了下來，還緩緩地長大，3個女孩陸續誕生，也專寵著牠當玩伴，敬牠為「龜兄」。

豆豆說，都說龜能帶來福氣，牠只愛吃菜，於是取名叫「省錢」，可是每次颱風過後，菜價大漲，就感受可一點都不省呢！菜攤老闆也好奇，你家多少人？這麼會吃菜

？知道原來是有特別的家人，半賣半相送，鄰居闢了菜園還主動送菜，這個「省錢」的，還真省錢，更搭起了街坊鄰居的友誼橋梁，帶來話題和趣味。

豆豆說，象龜很靈氣，聽到腳步聲就知道誰來了！開飯時間總是衝啊！絕對讓人傻眼誰說烏龜慢吞吞，好幾次還飢不擇食狂咬綠色拖鞋，才又呸呸呸，讓家人都笑翻。

豆豆說，3個女孩子們也承襲了媽媽，專愛特別的寵物，3年前在朋友店裡，和黑喉巨蜥的冷冷相遇眼神，直呼「好酷啊！媽媽讓我們來養牠」於是納為家人一員，孩子們還天才的說，只有省錢哪那夠，這回要叫牠「賺錢」，孩子還和爸爸一起將家中工廠的素材，幫巨蜥打造專屬的窩，和同學間更多了說不完的寵物經。

(中時 )