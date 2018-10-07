遊樂園小編「互相傷害」 網友朝聖笑到崩潰

2018年10月07日 19:00 中時 邱立雅

劍湖山小編把「客訴」貼在自家粉絲頁裝堅強說「我不難過」，笑翻一干網友。（翻攝自臉書）

網友看見兩家樂園小編鬥嘴，不但不打圓場，還火上加油貼出兩人半夜「打情罵俏」對話。（翻攝自臉書）

粉絲頁小編大亂鬥早已不是罕見事，最近知名遊樂園六福村與劍湖山小編在粉絲頁唇槍舌劍，讓千名網友湧入朝聖、笑到崩潰。起因是一名遊客留言抱怨在劍湖山的不佳感受，讓六福村小編趕緊秀秀安慰，未料劍湖山小編冒出向六福村小編喊話：「我們不是朋友嗎？」指控遭六福村小編背叛，濃濃的無辜感襲來，令網友絕倒。

六福村與劍湖山分別使用樂園吉祥物猴子哈比與鴿子Kuku擔任小編化身，兩方在粉絲頁上你來我往，甚至還被網友抓包兩人半夜在「打情罵俏」。網友詢問劍湖山Kuku到底是雞還是鴿子？六福村小編暗諷：「哈比討厭白斬雞。」劍湖山小編冷哼：「你才猩猩！」六福村小編佯怒回嗆：「口出惡言，一定是黑心烏骨雞。」笑煞網友。

玻璃心碎的劍湖山小編還截取兩人「吵架」頁面，回貼在自家粉絲頁哭哭：「我不難過。」也吸引超過3000多人按讚留言分享。兩家樂園小編鬥嘴互嗆的遊戲，成功玩出網路世代的行銷，更有其他粉絲頁小編「亂入」，例如海軍陸戰隊工程組上來刷存在感，企圖提升自家粉絲頁人氣。

六福村表示，六福村粉絲團小編就是吉祥物哈比，重視友誼愛交朋友，幾乎天天都會在粉絲團分享好玩、有趣的事，最近哈比都在忙著萬聖節活動，也藉由次此次在粉絲團互動，邀請全台樂園的吉祥物好朋友們Kuku、Popa、大義、九族之寶、龍龍等等，一起來六福村鬥熱鬧，變裝參加全台最大、最熱鬧萬聖變裝大遊行。

(中時 )