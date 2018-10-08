飲料界的文創家 夏牧日出自創6種珍珠口味

2018年10月08日 08:02 中時 林宏聰

高雄「夏牧日出」將傳統珍珠奶茶質感升級，光是手工珍珠就有6種口味。（林宏聰攝）

光聽名字就夠文青！高雄「夏牧日出」將傳統珍珠奶茶質感升級，光是手工珍珠就有6種口味，搭配季節限定隱藏版菜單，每次來都能喝到不一樣的驚喜，滿足年輕人求新求變求搞怪的口味，連高雄機場也設櫃，與遊客分享不一樣的台灣味。

高雄「夏牧日出」日前搬新家，店面就在捷運後驛站附近，整體裝潢走日式文青風，翻開設計感十足的菜單，顧客馬上能夠體會店家對飲品的用心，儘管價格比一般手搖飲料店高，仍吸引不少講究創意的年輕顧客青睞。

茶飲本身能夠變化的空間不大，店家就從珍珠上做文章，所有飲料皆能加價5元摻珍珠，共有焦糖琥珀、原味白玉、紫芋雙Q、香純可可、宇治抹茶、冬季草莓等6種口味，全是自製手工珍珠，完全不添加防腐劑及香精、色素。

其中，冬季草莓珍珠是季節限定版，店家9月推出時，還在臉書粉絲專頁出謎題請網友猜，吊足顧客胃口；6種珍珠每日隨機供應，廚房有煮才有得賣，也就是說，顧客每次來吃到什麼口味珍珠全憑運氣，有時上午和下午供應的又不一樣。

最近店家再搞新噱頭推出水蜜桃珍珠歐蕾，使用小農牧場鮮奶、拉拉山水蜜桃強調品質之外，更首創「整顆自選」，由顧客自選帶皮水蜜桃當場製作，參與式飲品讓消費過程多了幾分趣味，就算1杯要價130元也有人覺得很值得。

店名：夏牧日出

地址：高雄市三民區察哈爾二街3號

電話：（07）3221660

營業時間：10：00至19：00

價格：日月潭紅玉那提加珍珠70元

(中時 )