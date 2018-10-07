《狂徒》釜山遇颱風 李千娜發功解衰運

2018年10月07日 19:24 中時 潘鈺楨

導演洪子烜（左起）、李千娜與林哲熹搞笑扮狂徒。（貴金提供）

國片《狂徒》入選亞洲電影之窗單元，新銳導演洪子烜率領主要演員林哲熹與李千娜一同參加世界首映，沒想到6日首映前大風大雨交加。戲裡戲外皆倒霉透頂的林哲熹喊：「我怎麼會這麼衰啊！拜託一切順利！」李千娜大笑說：「我可是太陽女神！太陽一定會眷顧我的！」果不其然工作人員一大早出門差點被風吹走，但到了下午接近首映會放映前，康芮颱風已漸遠離南韓，釜山變得晴空萬里。

《狂徒》在釜山影展的世界首映結束後，兩位演員及導演舉辦映後座談，林哲熹動作俐落的打鬥戲，讓粉絲著實佩服，尤其是對林哲熹的俐落動作戲印象深刻，訝異於他的矯健身手，有場戲一次撂倒六、七個人，直呼林哲熹的表現簡直就是一線動作男星，也讓釜山影迷對於台灣的動作片非常好奇。

現場更有位女性觀眾特地從上海來到釜山影展觀賞《狂徒》，映後問答時她看完表示非常喜歡，看到這部電影覺得近期台灣似乎很少有這類的作品，詢問為何導演為何第一部長片會拍這類題材？洪子烜導演表示：「我大學畢業到現在剛滿三年，在大學時期拍了許多短片，嘗試和大家不一樣的類型，所以選擇個人最拿手的動作類型的短片，過程受到許多肯定，讓我有了自信繼續拍下去，因而這次有了《狂徒》這部作品，台灣也是較少有這類風格的作品，我們想做出和其他國家不同的動作片，因此打鬥的定調上，希望《狂徒》是在狹窄空間的密閉打鬥，角色運用周邊的物件做出趣味性，這是我們希望《狂徒》呈現出來與眾不同的風格。」

亦有韓國觀眾表示，自己看過許多韓國動作類型片，他也非常認同《狂徒》在片中想要傳達的社會議題詰問，認為角色困境同樣適用於韓國現況。有韓國觀眾表示很喜歡李千娜出現的片段，讓緊張打鬥的戲份有稍稍喘息的空間，李千娜回應：「當初接到《狂徒》時，原本以為我也會成為女打仔一起加入打鬥，但最後收到劇本發現飾演的是護理師，是默默守護文睿的角色。」

《狂徒》描述文睿（林哲熹 飾）原本是一名前途似錦的職業籃球選手，因醜聞事件被逐出籃壇，沒名沒利沒朋友，文睿生活陷入困境，龐大的賠償金讓他鋌而走險與竊車集團合作，身邊只剩女性好友昕潔（李千娜 飾）始終關心他。某天文睿一如往常尋找目標，卻意外撞見正在犯案的雨衣大盜標哥（吳慷仁 飾）撞見，在半推半就下處理全身是血的雅惠（謝欣穎 飾），兩人成為「亡命搭檔」決定一起幹一票大的，卻開始一連串考驗亦敵亦友、兄弟情誼的火爆幫派衝突，在此同時，年輕小隊長吳子杰（施名帥 飾）與老練刑警陳木（高捷 飾）也盯上他們，唯一清楚案件真相的雅惠仍昏迷不醒，被迫逃亡的文睿逐漸對標哥產生英雄相惜的情感，想要成功就必須並肩激戰幫派、殺出最後血路！電影10月26日在台上映。

(中時 )