面試問「為何要來公司」張忠謀曝：最討厭聽到這回答

面試問「為何要來公司」張忠謀曝：最討厭聽到這回答。台積電董事長張忠謀。（資料照）

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中時電子報
林郁庭

台積電創辦人張忠謀在一場扶輪高峰論壇演講表示，他在與高階主管人選面談時，都會問的標準問題是「你為什麼要到我們公司來？」他說，他很不喜歡聽到的答案是「我覺得在這間公司有很多學習的機會」。

國際扶輪3481地區昨天舉辦「扶輪高峰論壇」，邀請張忠謀以「新世代、新人才」為主題進行演講。張忠謀分享，他過去在台積電與副總或是處長等高階主管人選面談時，他的標準問題都是：「你為什麼要到我們公司來？」而他很不喜歡聽到的答案是「我覺得在這間公司有很多學習的機會」。

為何不喜歡聽到這個回答，張忠謀打趣道：「我僱用你，是要你來貢獻，不是要你來學習的」，而且擔任高階主管都是至少40歲或是50歲以上，一個人這個年紀，該是時候要有所貢獻。因此，張忠謀認為，如果應徵者回答「我認為在台積電貢獻的機會非常多」，這對他來說是正確答案，但面談不會就這樣結束，他會繼續問應徵者，想在什麼地方有所貢獻。

扶輪社指出，張忠謀在演講中談到，中國等新興國家因教育、資訊、知識的普及化，提升了全球性的競爭，經濟發展已非政府所能獨力推動。因此，他認為新人才光有學校教育、學位、甚至智識都是不夠的，必須要「有系統、有計畫、有紀律」的終身學習。

張忠謀說，因為工作上所需要的知識，絕大部分都要從終身學習中獲得，而能夠從資料的整理進到資訊的內部化，並能夠轉化為知識，再總結成對事務具有「洞見」的能力，最終才能真正擁有「創新」的能力。

張忠謀告誡年輕人「需要早點成熟，成功會比較早」，跟他這一代有點不一樣。「假如30歲，工作5年了，都還沒有什麼出人頭地跡象的話，這是不太好；假如40歲，還是平平凡凡，這很不好」。

(中時電子報)

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