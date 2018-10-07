江西自然遺產龍虎山 華泉小村藏藝術

2018年10月07日 19:40 中時 許雅淳

華泉小村園區，相當別緻。（許雅淳攝）

書法大師丁忠兵親自教學書法課程。（許雅淳攝）

華拳小村養生園有中醫師，可免費問診。（許雅淳攝）

龍虎山位於大陸江西省鷹潭市境內，距鷹潭市區約20公里，以壯麗的峰林景觀聞名於世，2001年被列為大陸國家地質公園，2010年被列為世界自然遺產，除了自然景觀豐沛，龍虎山也擁許多人文風采，最特別的是在2500多年前春秋戰國時期古越人留下巖墓懸棺，棺木距離地面數十公尺處，鑲嵌在陡峭的石壁上的懸棺群，統計後超過200座。

懸棺所在的岩壁，是向陽且無法攀爬上去的山，傳說當時是以倒掛金鉤的方式來入棺，至於是如何鑿壁、吊高入棺，至今仍是尚未能解之謎，卻令人讚嘆古越先人技術巧奪天工。而入夜的龍虎山會進行大陸首部「行進式」大型山水實景演出「尋夢龍虎山」，觀眾需登船漂流，欣賞山水搭配燈光的瞬間變換，高科技的燈光秀，令人目不暇給，因此奪得「世界最大演出場地實景表演」、「最大天然投影崖壁大型影音燈光秀」等美譽。

而在龍虎山山腳下有一個文化藝術小村名為「華泉小村」，由台塑集團創辦人王永慶之女王瑞華、音樂人劉家昌共同打造，華泉小村園區，包括國際藝術展區、華泉中華美術館、陶瓷博物館等，所有館藏免費開放，還有許多體驗課程，例如書法、油畫、陶藝、八段錦、中醫問診等，皆免費參加。

(中時 )