江西自然遺產龍虎山 華泉小村藏藝術

從山上遠眺華泉小村，全園區一覽無遺。（許雅淳攝）

友善列印
中時
華泉小村園區，相當別緻。（許雅淳攝）
書法大師丁忠兵親自教學書法課程。（許雅淳攝）
華拳小村養生園有中醫師，可免費問診。（許雅淳攝）

龍虎山位於大陸江西省鷹潭市境內，距鷹潭市區約20公里，以壯麗的峰林景觀聞名於世，2001年被列為大陸國家地質公園，2010年被列為世界自然遺產，除了自然景觀豐沛，龍虎山也擁許多人文風采，最特別的是在2500多年前春秋戰國時期古越人留下巖墓懸棺，棺木距離地面數十公尺處，鑲嵌在陡峭的石壁上的懸棺群，統計後超過200座。

懸棺所在的岩壁，是向陽且無法攀爬上去的山，傳說當時是以倒掛金鉤的方式來入棺，至於是如何鑿壁、吊高入棺，至今仍是尚未能解之謎，卻令人讚嘆古越先人技術巧奪天工。而入夜的龍虎山會進行大陸首部「行進式」大型山水實景演出「尋夢龍虎山」，觀眾需登船漂流，欣賞山水搭配燈光的瞬間變換，高科技的燈光秀，令人目不暇給，因此奪得「世界最大演出場地實景表演」、「最大天然投影崖壁大型影音燈光秀」等美譽。

而在龍虎山山腳下有一個文化藝術小村名為「華泉小村」，由台塑集團創辦人王永慶之女王瑞華、音樂人劉家昌共同打造，華泉小村園區，包括國際藝術展區、華泉中華美術館、陶瓷博物館等，所有館藏免費開放，還有許多體驗課程，例如書法、油畫、陶藝、八段錦、中醫問診等，皆免費參加。

(中時 )

台南親山步道行地圖上線 手繪風…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。