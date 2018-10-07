金鐘慶功／「花明」劉冠廷敲金鐘 10年女友孫可芳兩樣情

2018年10月07日 19:38 中時 林淑娟

劉冠廷（右）出席金鐘獎慶功宴，受訪時和女友孫可芳（左）一人一邊相隔好遠。

劉冠廷以《花甲男孩轉大人》的深情台客「鄭花明」奪下金鐘獎男配角獎，交往10年的女友孫可芳入圍視后卻槓龜，心情截然不同的兩人，7日凌晨出席同一場慶功宴卻坐得老遠，中間隔了好幾個人。孫可芳尷尬地說「恭喜恭喜」，之後快閃躲避媒體追問。被問是否要乾脆辦婚宴，他只是呵呵傻笑臉紅，還推說「佼哥還沒辦啊」，並透露自己尚未求婚。

是否有安慰女友？劉冠廷說，不用特別跟女友多講什麼，入圍就是很大肯定，得不得獎則是運氣。他謙稱自己得獎也是運氣，「今天不管誰來演花明，都會是很好的樣子，我只是很幸運剛好有這角色可以演，我這幾年也沒什麼進步，剛好這時候才被看到，應該真的是運氣吧。」他自覺要再努力的地方還很多」。他和同劇蔡振南一起角逐男配角，公布前還彼此打氣，得獎後南哥也恭喜他。

拿下金鐘是否感覺「出運」？劉冠廷說演出《花甲》播出後就感覺漸漸地被別人看見，開始有不一樣的製作來找他，「這角色已經帶我去很多很好的地方了，所以來沒有想說要得獎，已經很好很圓滿了」，當然有時候貪心的念頭還是會跑出來，因為他真的花很多心力在這角色上，「會想說這已經是我這輩子最好的演出了，如果沒得獎可能再也沒有機會了」。

劉冠廷最後被逼問和孫可芳10年前如何開始相戀，他害羞地說，兩人是台藝大學戲劇系學姊學弟關係，孫大他一屆，他坦言是自己追求她，當時她剛好和前男友分開，他因為近水樓台先得月，告白方式是寫情書，被問情書內容，他吞吞吐吐笑說：「有點白癡耶，那封情書其實像是遊戲！」他當時買了一本字典，用4張便條紙設計要她拼字，拼出4個字，就是說明書。記者聽得一頭霧水，他笑說「那改天再好好聊這話題」後快閃。

(中時 )