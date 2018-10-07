回收車害死女大生仍趴趴走　親友崩潰攔車飆罵

2018年10月07日 20:27 中時 吳岳修

郭男駕駛的資源回收車超載上路害死女大生，未改善仍在路上趴趴走。（吳岳修翻攝）

沈女友人在臉書爆怨公社控訴郭男惡行。（吳岳修翻攝）

23歲沈姓女大生今年3月7日晚間騎車時，與郭姓男子駕駛超載的回收車擦撞後倒地，再遭對向來車輾斃，郭男當時被依業務過失致死送辦，沈女的女友6日又在路上發現郭男開著同輛仍然超載的回收車，氣得將郭男攔下痛罵，並將過程po上「爆怨公社」。

沈女的女友po網痛述，「他撞死我男友，我男友才23歲」，控訴郭男案發下雨當天不開大燈，車身載滿回收物，還從一旁車道切入，擦撞男友機車導致死亡。

事隔半年，沈女女友6日在新莊路上再度看到郭男的垃圾回收車，一樣超載且紅線違停，她當場崩潰攔下郭男飆罵，質問為何至今未改善超載問題，並要求郭男到沈女墓前道歉，但郭男滿臉無所謂，還稱當時是沈女騎車太快才會釀禍，沈女女友抓狂報警，郭男則在警方到達前開車離去，讓沈女女友心碎痛哭。

新莊分局表示，車輛違反「道路交通安全規則」第79條裝載的規定，裝載物不得前伸超過車頭以外，伸後長度最多不得超過車輛全長百分之30，裝載貨物寬度不得超過車身，大型車不得超過4公尺，小型車不得超過2.85公尺，違者可處汽車所有人3千元以上9千元以下罰鍰；民眾發現違規，除打110報案取締外，也可以拍照錄影後提出檢舉，但要避免與當事人爭執，才不會造成不必要的衝突與傷害。

(中時 )