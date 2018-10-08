台中》2018台中世界花博為林佳龍角逐連任加分 外埔彩繪稻田超可愛

外埔區永豐里在1.3公頃田園上，設計花博吉祥物虎爸、虎媽搭乘智農館方舟的可愛模樣，農業局邀請民眾前往欣賞農田花海。（陳世宗翻攝）

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台中世界花博成敗被視為市長林佳龍問鼎連任的重要關鍵！外埔園區智農館農業科技展第1檔期「良食方舟」，將自11月3日花博開幕當天展開，呈現台灣豐富與多樣的生態資源，傳達生物永續與環境關懷觀念。

外埔區永豐里在1.3公頃田園上設計花博吉祥物虎爸、虎媽搭乘智農館方舟的可愛模樣，邀請民眾前往外埔六分路欣賞農田花海，11月24日九合一大選可為市長林佳龍選舉加分。

農業局長王俊雄表示，花博外埔園區智農館農科展第一檔期「良食方舟」，是由行政院農業委員會畜產試驗所、農業試驗所、各區農業改良場等農業研究單位共同聯手，展出歷年來的研究成果，分為「豐饒 玉山」、「良食起飛」及「良食未來」等3大主題展出。

「豐饒玉山」主題是利用稻穀豆類的研發成果堆疊形塑「玉山」，隱喻台灣糧食生產種類豐饒；「良食起飛」利用現行畜產用偵測軟體，設置「趣味任意門」，讓觀展民眾體驗體積量測；「良食未來」以台中燈塔為表徵，展示國內研發魚種，，讓民眾認識研發現況與未來。

農業局指出，稻田彩繪地點在外埔區永豐里(六分路鄰近外埔區農會牛奶工廠)的田區，最佳觀賞期自10月上旬至11月底前，開車可至國道1號后里交流道前往，或利用Google地圖搜尋「永眉路觀景台」，歡迎前往欣賞。

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