亞大名醫獲頒好人好事代表 患者說沒有醫師就沒有我

2018年10月07日 20:04 中時 陳世宗

亞大醫院神經外科主任林志隆7日獲頒台中市政府好人好事代表，曾遭酒駕婦撞傷，命懸一線的霧峰區清潔隊員王俊昇到場觀禮，感謝醫師當時連開6小時急刀，硬是將他從鬼門關搶了回來；王俊昇直言：「這條命是醫師給我的」。林志隆謙虛說，醫生天職就是救命，很開心能為醫療資源貧乏的偏鄉貢獻一己心力。

林志隆畢業於中山醫學院醫學系，退伍後在林口長庚神經外科擔任主治醫師，將近廿年的神經外科醫師生涯，處理過無數件重大脊髓損傷及腦部受創急診個案，累積豐富的開刀經驗，在神經外科領域具有極佳風評，聞名而來的全國各地患者堪稱絡繹不絕。

8年前，他面對1位胸椎脊髓損傷引發「脊髓空洞症」患者，讓他發現本身所學不足，毅然決然赴美2年學習最新的神經再生治療技術，研發出獨創的「空洞第四腦室引流手術」，返國後造福上百位罕見疾病患者，並成立全國唯一「脊髓空洞症病友會」，為這群飽受疼痛所苦的民眾點亮一盞明燈。

兩年前林志隆得知亞大醫院將成立，考量醫學中心的資源與環境雖然較為充足，但偏遠地區更需要資深醫師投入，因此決定離開北部醫院；林志隆表示，加入亞大醫院團隊，讓台中市屯區及南投民眾無須再奔波到市區大醫院就醫，就可獲得醫學中心等級的專業醫療照護，「這是當初選擇行醫的初衷」。

去年5月母親節前夕，吳俊昇遭酒駕婦人開車撞擊後，連人帶車在車底拖行50多公尺，導致顱內出血、全身多處骨折，甚至瞳孔已放大；當時值班的林志隆得知後立即動員醫療團隊，送入開刀房後連續6個多小時都沒有休息，終於將他奇蹟似救了回來，迄今恢復狀況十分良好，連林志隆都說「實在很不容易」。

王俊昇感恩的說，如果沒有林主任，根本沒辦法跟家人及孩子在一起快樂生活，「我這一條命是主任給我的」，家人也感謝林主任所帶領的醫療團隊投入偏鄉急救意外，挽回許多原本即將消逝的生命。

林志隆不斷感謝市政府的肯定！他謙虛的表示，當初選擇下鄉行醫的目的就是「能幫一個是一個」，尤其目前醫院還在起步階段，還需要多有熱誠的醫療人力加入，希望能透過獲獎，鼓勵外地的優秀醫師加入團隊，造福地方鄉親，也減少生命的損失。

(中時 )