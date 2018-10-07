F-35B戰機成功指引HIMARS火箭攻打目標

2018年10月07日 20:20 中時電子報 江飛宇

美國陸軍與海軍陸戰隊都使用M142高機動性多管火箭系統（HIMARS），它可以發射無導引卻火力密集的彈藥轟平目標區，或是採用精準射擊，減少波及無辜的模式，當然現在作戰多半採取後者。而F-35B戰機剛完成一項測試：為HIMARS火箭指引目標位置，並準確的擊中。

美國陸戰隊時報(marinecorps times)報導，陸戰航空隊副指揮官史蒂芬．路德將軍(Steven R. Rudder )在戰略與國際研究的會議上表示：「 F-35成功與HIMARS火箭系統連線，由戰機來傳輸座標數據，然後HIMARS就可摧毀了目標」

根據路德的說法，戰機與HIMARS的資料交換，並不是靠飛行員與HIMARS的對話，而是完全通過資料鏈來傳輸，口述傳達有可能造成座標錯誤。

HIMARS火箭系統全重13.7噸，包括發射器、發射車與彈藥三部分，以模組化設計，能夠快速拆裝。因此美國陸戰隊一直在思考怎樣使HIMARS系統的效能發揮的更創新，在今年3月時，他們將一組HIMARS給塞進C-130運輸機的機艙裡，雖然HIMARS全高2.4公尺，而C-130的貨艙門高度只有2公尺，理論上是進不去的，但是美國陸戰隊把比較高的天線、機槍和紅外攝影機都給拆除，還要降低車輪的懸吊線，再把輪胎給放氣，終於送入C-130裡。

美國陸戰隊將HIMARS塞入C-130運輸機裡，可快速部署。(圖/美國海軍)

到達演習區後，陸戰隊員再快速的HIMARS恢復原樣，並2處標靶發射4枚火箭，擊毀目標，隨後依著前述方式，再將HIMARS快速收拾進 C-130裡飛回基地。

這場演習展示了HIMARS搭配C-130的快速打擊能力，HIMARS的射程可到300公里，而C-130只需要800公尺的跑道，因此這可能是一種閃擊作戰或是跳島作戰的致命戰術。

(中時電子報)