F-35B戰機成功指引HIMARS火箭攻打目標

F-35B戰機能夠替HIMARS火箭指引目標，展現戰場資料鏈的重要。(圖/美國海軍)

友善列印
中時電子報

美國陸軍與海軍陸戰隊都使用M142高機動性多管火箭系統（HIMARS），它可以發射無導引卻火力密集的彈藥轟平目標區，或是採用精準射擊，減少波及無辜的模式，當然現在作戰多半採取後者。而F-35B戰機剛完成一項測試：為HIMARS火箭指引目標位置，並準確的擊中。

美國陸戰隊時報(marinecorps times)報導，陸戰航空隊副指揮官史蒂芬．路德將軍(Steven R. Rudder )在戰略與國際研究的會議上表示：「 F-35成功與HIMARS火箭系統連線，由戰機來傳輸座標數據，然後HIMARS就可摧毀了目標」

根據路德的說法，戰機與HIMARS的資料交換，並不是靠飛行員與HIMARS的對話，而是完全通過資料鏈來傳輸，口述傳達有可能造成座標錯誤。

HIMARS火箭系統全重13.7噸，包括發射器、發射車與彈藥三部分，以模組化設計，能夠快速拆裝。因此美國陸戰隊一直在思考怎樣使HIMARS系統的效能發揮的更創新，在今年3月時，他們將一組HIMARS給塞進C-130運輸機的機艙裡，雖然HIMARS全高2.4公尺，而C-130的貨艙門高度只有2公尺，理論上是進不去的，但是美國陸戰隊把比較高的天線、機槍和紅外攝影機都給拆除，還要降低車輪的懸吊線，再把輪胎給放氣，終於送入C-130裡。

美國陸戰隊將HIMARS塞入C-130運輸機裡，可快速部署。(圖/美國海軍)

到達演習區後，陸戰隊員再快速的HIMARS恢復原樣，並2處標靶發射4枚火箭，擊毀目標，隨後依著前述方式，再將HIMARS快速收拾進 C-130裡飛回基地。

這場演習展示了HIMARS搭配C-130的快速打擊能力，HIMARS的射程可到300公里，而C-130只需要800公尺的跑道，因此這可能是一種閃擊作戰或是跳島作戰的致命戰術。

(中時電子報)

文章來源：Marines connect F-35 jet to HIMARS rocket shot for first time

陸軍司令部：阿帕契直升機 均由… 解密文件：美軍曾計劃以核彈轟炸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。