解密文件：美軍曾計劃以核彈轟炸北越 遭總統阻止

圖為1965年美軍以B-52同溫層堡壘轟炸機在北越投擲750磅炸彈。當時這架轟炸機是設計用來進行跨洲際核彈投射的武器，如果要用核彈轟炸北越，也將是以B-52來執行。（圖／美聯社）

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中時電子報
美國總統詹森發表演說談論越戰

根據美國政府最近解密的文件顯示，越戰時期美軍曾於1968年計劃將核彈空運至南越，預備用來轟炸北越。但計劃被當時美國總統詹森獲知後，立即下令終止行動，主要原因是擔心中國可能像韓戰一樣全面參戰，導致戰事失控成為更大規模的國際衝突。

據《紐約時報》報導，此一計劃是當時越南美軍最高指揮官威斯特摩蘭將軍(Gen. William C. Westmoreland)所進行整套秘密軍事行動，他是在美軍於越南溪山戰役慘敗前夕，計劃運送核彈至南越做為扭轉戰局的準備。此一代號為「擊碎下顎」(Fracture Jaw) 的行動是美軍太平洋司令部的核准下進行，預備在通知北越後隨即進行核彈轟炸。

圖為1967年越南，美國總統詹森(中右)與越南美軍指揮官威斯特摩蘭將軍(中左）。（圖／詹森總統圖書館）
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解密的文件指出，詹森總統的國家安全顧問羅斯托(Walt Rostow)發現了威斯特摩蘭的計劃，立即以備忘錄向總統報告，詹森很快就下令終止該項行動。

據當時擔任白宮會議記錄的年輕助理約翰遜(Tom Johnson)說，總統在知道威斯特摩蘭的計劃時非常生氣，情緒激動地要國安顧問羅斯托直接帶話給威斯特摩蘭「立即終止該項計劃」。他表示，總統擔心此舉會造成中國像介入韓戰一樣地直接介入越戰，引發更大規模的戰爭。「總統從未完全信任他的將軍們，他非常尊重威斯特摩蘭將軍，但不希望他的將軍主控戰爭的進程。」

報導認為，如果美國當時再使用核武器，它可能成為美國歷史上最恐怖、最暴力的一段時期。詹森在數周後便宣布不競選連任。此後不久，馬丁．路德金博士和羅伯．甘乃迪遭到暗殺。

關於美國曾計劃在越南使用核武器的歷史，由研究美國總統的歷史學家貝施洛 斯預備在近期出版的著作《戰爭總統》中有詳細描述。貝施洛斯說，「詹森在發動越南戰爭時犯了嚴重錯誤，但必須感謝他沒有在1968年時讓這場悲劇性的衝突轉變成核子大戰。」

報導說，當時溪山戰役即將展開，詹森向將軍們指示決不可以失敗，否則將會造國內政治上的災難，也讓他個人非常難堪。威斯特摩蘭將軍當時公開表明對戰事有充分信心，但私下組織一個小型會議，計劃將核彈運入南越準備隨時轟炸北越。然而在國安顧問羅斯托得知後，迅速告知詹森總統，才讓詹森下令終止該計劃。

美國總統使用核武器最接近的一次是著名的1962年古巴危機，此外還有1951年麥克阿瑟將軍曾與杜魯門總統討論使用核武的可能性，當時杜魯門也確實同意將原子彈移往太平洋基地，但不是戰爭發生的地區。

報導說，這次解密的文件顯示越南的情況完全不同。史學家貝施洛斯指出，麥克阿瑟沒有預備將核武器移入戰區，但在越南的威斯特摩蘭正在迫使總統把核彈運到越南，而且在當時的軍事將領會議上，也討論到使用戰術核武與化學武器的問題。

(中時電子報)

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文章來源：U.S. General Considered Nuclear Response in Vietnam War, Cables Show

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