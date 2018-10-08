華西街幫引狼入室爭奪利益 宛如電影《艋舺》翻版

2018年10月08日 07:56 中時 謝明俊

華西街大哥施正聲不滿幫內引進新生代奪權，將他打傷，忿然持雙槍開槍示威洩恨。〔謝明俊攝〕

北市萬華區梧州街月前發生槍擊案，正因華西街幫內鬨所致，宛如電影「艋舺」真實版。〔謝明俊翻攝〕

台北市萬華區華西街幫日前因內鬨引發槍擊案，華西街幫老輩大哥施正聲不滿被同幫年輕輩糾眾毆傷，隻身持雙槍向後輩開槍報復，警方深入追查赫然發現，過去華西街掌權老大「細漢他Ｋ」近年來不聞世事，幫內中生代乘機引入外來勢力參與奪權，與幫內老輩兄弟利益衝突，引發一連串的鬥毆槍擊報復，衍如電影「艋舺」的真實版。

華西街老大「細漢他Ｋ」是目前艋舺地方角頭老大中，最具代表性的人物，過去道上兄弟對他敬重，尤其是在萬華地區說一不二，也讓他所帶領的華西街幫在華西街、梧州街一帶勢力持續不衰。畢竟歲月不饒人，年過６旬的「細漢他Ｋ」近年來逐漸淡出，除了道上夠輩份大哥家中婚喪喜慶，已少過問江湖事。

最近「細漢他Ｋ」插手管的一件江湖事，就是今年五月間，知名華西街台南擔仔麵，遭大安區的角頭大哥「芋仔」帶了百名兄弟前去討債，台南擔仔麵老東家許穆生和「他Ｋ大仔」有著４、５０年的老交情，請出「細漢他Ｋ」圍事，老大出面，芋仔當然得賣面子，帶著兄弟散場。只不過，據道上傳聞，「他Ｋ大仔」對於自家出面擋事的兄弟，後謝的茶水費，竟是老大自行處理。

老大不想管事，自然老大的左右手就接替下來，直接面對的挑戰，就是相鄰而據的「頭北厝」，尤其是頭北厝現在的帶頭大哥，將飲酒店文化改以企業式經營，對同在梧州街圍事阿公店的華西街幫，倍感壓力，兩方地盤爭逐，已在檯面下互較長短。

華西街這一方還面臨了新生代人員青黃不接的窘境，因此，接棒大哥就從外界「挖角」，分別從桃園及北市大安庄幫引來二股新勢力，加入地盤保衛戰。

新勢力加入華西街幫，對於施正聲這種土生土長的老華西街人來說，不啻是「背骨」！是「引狼入室」！不管在幫內相遇，或是外面阿公店處事，嗆聲口角不斷發生，尤其是老輩兄弟發現，新勢力也對原本自家地盤的利益，虎視耽耽時，衝突一觸即發。

施正聲被新勢力拖到新成立的事務所打成重傷，事後竟無人出面聲援時，施正聲為了老輩兄弟的顏面，最後選擇集身雙槍闖虎穴，整個過程，不正是電影「艋舺」的真實版呈現？

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(中時 )